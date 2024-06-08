Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης των τεσσάρων ομήρων στη Νουσεϊράτ έδωσε στη δημοσιότητα ο ισραηλινός στρατός.

Στα πλάνα διακρίνεται η στιγμή της απογείωσης του ελικοπτέρου που μεταφέρει τρεις από τους διασωθέντες ομήρους από τη Λωρίδα της Γάζας.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Στην ανακοίνωση του ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι «σήμερα το πρωί, σε μια συντονισμένη επιχείρηση (IDF, ISA και αστυνομία του Ισραήλ) στην περιοχή Νουσεϊράτ διασώθηκαν τέσσερις Ισραηλινοί όμηροι. Πρόκειται για τους Noa Argamani (25), Almog Meir Jan (21), Andrey Kozlov (27) και Shlomi Ziv (40), οι οποίοι είχαν απαχθεί από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς από το μουσικό φεστιβάλ «Nova» στις 7 Οκτωβρίου.

Freed hostages Andrey Kozlov (white shirt) and Almog Meir Jan (black shirt) arriving in Israel pic.twitter.com/xWSCvHq83R — Oren Kessler (@OrenKessler) June 8, 2024

Οι όμηροι διασώθηκαν από δύο ξεχωριστές τοποθεσίες στην καρδιά του Νουσεϊράτ. Η υγεία τους είναι σε καλή κατάσταση και έχουν μεταφερθεί στο Ιατρικό Κέντρο «Sheba» για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις. Οι δυνάμεις ασφαλείας θα συνεχίσουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να φέρουν τους ομήρους στα σπίτια τους».

First images of Noa Argamani (25) meeting her father after being rescued from Gaza in a special operation.



This morning, in a joint operation held by the @IDF, ISA and the Israeli Police 4 Israeli hostages were rescued from Gaza:



Noa Argamani (25)

Almog Meir Jan (21)

Andrey… pic.twitter.com/1I5rShC7lz — Israel ישראל (@Israel) June 8, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.