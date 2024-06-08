Λογαριασμός
Βίντεο από τη στιγμή της διάσωσης των 4 Ισραηλινών ομήρων

Στα πλάνα διακρίνεται η στιγμή της απογείωσης του ελικοπτέρου που μεταφέρει τρεις από τους διασωθέντες ομήρους από τη Λωρίδα της Γάζας

Διάσωση ομήρων

Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης των τεσσάρων ομήρων στη Νουσεϊράτ έδωσε στη δημοσιότητα ο ισραηλινός στρατός.

Στα πλάνα διακρίνεται η στιγμή της απογείωσης του ελικοπτέρου που μεταφέρει τρεις από τους διασωθέντες ομήρους από τη Λωρίδα της Γάζας.

Στην ανακοίνωση του ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι «σήμερα το πρωί, σε μια συντονισμένη επιχείρηση (IDF, ISA και αστυνομία του Ισραήλ) στην περιοχή Νουσεϊράτ διασώθηκαν τέσσερις Ισραηλινοί όμηροι. Πρόκειται για τους Noa Argamani (25), Almog Meir Jan (21), Andrey Kozlov (27) και Shlomi Ziv (40), οι οποίοι είχαν απαχθεί από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς από το μουσικό φεστιβάλ «Nova» στις 7 Οκτωβρίου.

Όμηροι

Οι όμηροι διασώθηκαν από δύο ξεχωριστές τοποθεσίες στην καρδιά του Νουσεϊράτ. Η υγεία τους είναι σε καλή κατάσταση και έχουν μεταφερθεί στο Ιατρικό Κέντρο «Sheba» για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις. Οι δυνάμεις ασφαλείας θα συνεχίσουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να φέρουν τους ομήρους στα σπίτια τους».

