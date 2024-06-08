Κέιτ Μίντλετον: Η μάχη με τον καρκίνο και η απουσία της από τη δημόσια ζωή

Η Κέιτ, η πριγκίπισσα της Ουαλίας, που υποβάλλεται σε προληπτική χημειοθεραπεία για καρκίνο, έστειλε επιστολή σε μια στρατιωτική μονάδα προκειμένου να ζητήσει συγγνώμη επειδή θα απουσιάσει από μια στρατιωτική παρέλαση σήμερα, προσθέτοντας πως ελπίζει να επιστρέψει πολύ σύντομα.

«Το να είμαι Συνταγματάρχης παραμένει μια μεγάλη τιμή και λυπάμαι πολύ που δεν θα μπορέσω να κάνω τον χαιρετισμό στη φετινή Επιθεώρηση του Συνταγματάρχη (Colonel's Review)», έγραψε η Κέιτ σε μια επιστολή προς τον επικεφαλής του συντάγματος των Ιρλανδών Φρουρών.

«Σας παρακαλώ μεταφέρετε τη συγγνώμη μου στο Σύνταγμα, εντούτοις ελπίζω ότι θα μπορέσω να σας εκπροσωπήσω όλους ξανά πολύ σύντομα», επισημαίνει στην επιστολή, με ημερομηνία 3 Ιουνίου, την οποία ανήρτησε σήμερα στην πλατφόρμα Χ το σύνταγμα των Ιρλανδών Φρουρών.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου, είπε τον περασμένο μήνα ότι η Κέιτ, η σύζυγός του, «πάει καλά». Η ίδια αποκάλυψε τον Μάρτιο ότι υποβάλλεται σε θεραπεία, αφότου διαγνώστηκε με καρκίνο μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στην κοιλιακή χώρα, στις αρχές της χρονιάς.

Η επίσημη πρόβα Colonel's Review λαμβάνει χώρα μία εβδομάδα πριν από μια σημαντικότερη παρέλαση προς τιμή των γενεθλίων του μονάρχη, ως μέρος των εορτασμών Trooping the Colour.

Η Κέιτ είναι συνταγματάρχης των Ιρλανδών Φρουρών, που λαμβάνουν μέρος στην εκδήλωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.