Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε το Σάββατο ότι το Ισραήλ δεν υποχωρεί στην τρομοκρατία και ότι λειτουργεί «δημιουργικά και γενναία» για να φέρει στο σπίτι τους ομήρους που κρατά η Χαμάς στη Γάζα.

"Είμαστε δεσμευμένοι να το κάνουμε και στο μέλλον. Δεν θα τα παρατήσουμε μέχρι να ολοκληρώσουμε την αποστολή και να επιστρέψουμε στο σπίτι όλους τους ομήρους - ζωντανούς και νεκρούς", είπε ο Νετανιάχου.

Σημειώνεται ότι στη διάρκεια επιχείρησης στην κεντρική Γάζα, ο ισραηλινός στρατός εντόπισε και διέσωσε σήμερα τέσσερις ομήρους που κρατούνταν στη Γάζα, ανακοίνωσαν οι IDF.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Σήμερα το πρωί, σε μια συντονισμένη επιχείρηση (IDF, ISA και αστυνομία του Ισραήλ) στην περιοχή Νουσεϊράτ διασώθηκαν τέσσερις Ισραηλινοί όμηροι. Πρόκειται για τους Noa Argamani (25), Almog Meir Jan (21), Andrey Kozlov (27) και Shlomi Ziv (40), οι οποίοι είχαν απαχθεί από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς από το μουσικό φεστιβάλ «Nova» στις 7 Οκτωβρίου.

Οι όμηροι διασώθηκαν από δύο ξεχωριστές τοποθεσίες στην καρδιά του Νουσεϊράτ. Η υγεία τους είναι σε καλή κατάσταση και έχουν μεταφερθεί στο Ιατρικό Κέντρο «Sheba» για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις. Οι δυνάμεις ασφαλείας θα συνεχίσουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να φέρουν τους ομήρους στα σπίτια τους».

Πηγή: skai.gr

