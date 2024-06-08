Ο υπουργός του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου του Ισραήλ, Μπένι Γκαντζ, ανέβαλε τη συνέντευξη Τύπου που είχε προαναγγείλει για το απόγευμα του Σαββάτου, και στην οποία αναμενόταν να ανακοινώσει την αποχώρησή του από την κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης.

Το γραφείο του Γκαντς ανακοίνωσε το Σάββατο ότι η συνέντευξη Τύπου θα αναβληθεί λόγω της απελευθέρωσης των τεσσάρων Ισραηλινών ομήρων σε ειδική επιχείρηση στο κέντρο της Γάζας.

Ο Γκαντς προειδοποίησε τον περασμένο μήνα ότι θα παραιτηθεί, μαζί με το κόμμα του Εθνικής Ενότητας από την κυβέρνηση εάν ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν καταθέσει μέχρι τις 8 Ιουνίου σχέδιο για την απελευθέρωση των ομήρων και το οποίο θα προβλέπει μια στρατηγική για τη μεταπολεμική Γάζα.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, ο Μπένι Γκάτζ επρόκειτο σήμερα να ανακοινώσει την αποχώρηση του καθώς λήγει το τελεσίγραφο που έθεσε στον πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός σταθμός Kan ανέφερε την Πέμπτη, χωρίς να επικαλείται πηγές, ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ προσπάθησε να πείσει τον Γκαντς να καθυστερήσει την προγραμματισμένη αναχώρησή του εν μέσω συνεχιζόμενων προσπαθειών για την επίτευξη εκεχειρίας και συμφωνίας ομήρων με τη Χαμάς στη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.