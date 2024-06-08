Με ανακούφιση και πανηγυρισμούς έγινε δεκτή η είδηση της διάσωσης από τον Ισραλινό στρατό των τεσσάρων ομήρων που κρατούνταν στη Γάζα από τη Χαμάς εντός και εκτός του Ισραήλ.

Στην Αθήνα, πλάνα από βίντεο δείχνουν δεκάδες Ισραηλινούς στην Πλατεία Μοναστηρακίου να πανηγυρίζουν την είδηση της απελευθέρωσης των ομήρων. ​​

— החדשות - N12 (@N12News) June 8, 2024

Η Ισραηλινή Πρεσβεία στην Ελλάδα έκανε γνωστό ότι οι συγγενείς δύο εκ των τεσσάρων ομήρων που διασώθηκαν, της Noa Argamani και του Almog Meir Jan είχαν βρεθεί στην Αθήνα κάνοντας έκκληση για την απελευθέρωση τους.

Right now , Israelis celebrating in Athens the release of our hostages.

We deserve this beautiful moment .

Am Israel chai !🙏🇮🇱💙🫂 pic.twitter.com/cGUeYqKoEI — The Voice Of Truth 🙌 (@thevoicetruth1) June 8, 2024

Israelis celebrate in Athens, Greece.



Noa Argamani , 25

Almog Meir Jan, 21

Andrey Kozlov, 27

Shlomi Ziv, 40



They are now home. Alive. With their families. pic.twitter.com/XtCbNHNqom — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) June 8, 2024

Τέσσερις ακόμα όμηροι διασώθηκαν από τον ισραηλινό στρατό

Στη διάρκεια επιχείρησης στην κεντρική Γάζα, ο ισραηλινός στρατός εντόπισε και διέσωσε τέσσερις ομήρους, σύμφωνα με ανακοίνωση των IDF.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Σήμερα το πρωί, σε μια συντονισμένη επιχείρηση (IDF, ISA και αστυνομία του Ισραήλ) στην περιοχή Νουσεϊράτ διασώθηκαν τέσσερις Ισραηλινοί όμηροι. Πρόκειται για τους Noa Argamani (25), Almog Meir Jan (21), Andrey Kozlov (27) και Shlomi Ziv (40), οι οποίοι είχαν απαχθεί από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς από το μουσικό φεστιβάλ «Nova» στις 7 Οκτωβρίου.

Freed hostages Andrey Kozlov (white shirt) and Almog Meir Jan (black shirt) arriving in Israel pic.twitter.com/xWSCvHq83R — Oren Kessler (@OrenKessler) June 8, 2024

Οι όμηροι διασώθηκαν από δύο ξεχωριστές τοποθεσίες στην καρδιά του Νουσεϊράτ. Η υγεία τους είναι σε καλή κατάσταση και έχουν μεταφερθεί στο Ιατρικό Κέντρο «Sheba» για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις. Οι δυνάμεις ασφαλείας θα συνεχίσουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να φέρουν τους ομήρους στα σπίτια τους».

First images of Noa Argamani (25) meeting her father after being rescued from Gaza in a special operation.



This morning, in a joint operation held by the @IDF, ISA and the Israeli Police 4 Israeli hostages were rescued from Gaza:



Noa Argamani (25)

Almog Meir Jan (21)

Andrey… pic.twitter.com/1I5rShC7lz

— Israel ישראל (@Israel) June 8, 2024

Τη στιγμή επανένωσης της 25χρονης Noa Argamani με τον πατέρα της έπειτα από 8 μήνες ομηρείας, ανήρτησε στον επίσημο λογαριασμό στο «X», το ισραηλινό κράτος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.