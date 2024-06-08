Με έναν ασυνήθιστο τρόπο, από ένα οπωροπωλείο της Ρώμης, αποφάσισε να στείλει το τελευταίο της προεκλογικό μήνυμα η Ιταλίδα πρωθυπουργός και πρόεδρος των Αδελφών της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι.

Σε ένα σύντομο βίντεο που ανήρτησε στο Instagram, λίγο μετά τα περασμένα μεσάνυχτα, η Μελόνι βρίσκεται σε ένα οπωροπωλείο της Ρώμης και ζητά στον ιδιοκτήτη του καταστήματος «να μην πει τίποτα, διότι δεν επιτρέπεται, λόγω της προεκλογικής εκστρατείας».

Στη συνέχεια, η Ιταλίδα πρωθυπουργός, δοκιμάζει κεράσια, εκθειάζοντας τη γεύση τους και ρωτά, τέλος, τον οπωροπώλη «για ποιά ποικιλία πρόκειται». Ο ίδιος δεν απαντά, αλλά δείχνει μια χάρτινη ταμπέλα, η οποία γράφει «Varietà Giorgia», δηλαδή «Ποικιλία Τζόρτζια».

Κατά τη διαδικασία των βουλευτικών εκλογών, το φθινόπωρο του 2022, η Μελόνι είχε προχωρήσει σε ανάλογη κίνηση. Σε ανάρτησή της στο διαδίκτυο είχε εμφανιστεί με δυο πεπόνια στο χέρι, λέγοντας «τα είπα όλα». Υπενθυμίζεται ότι στα ιταλικά, τα πεπόνια λέγονται «meloni».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.