Και ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ στο Ισραήλ μετά τον Μπλίνκεν - Θα συναντηθεί με τον Νετανιάχου Κόσμος 10:22, 13.10.2023

Ο Λόιντ Όστιν αναμένεται να έχει συνάντηση κυρίως με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ