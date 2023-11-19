Λογαριασμός
Αιματηρό φεστιβάλ στη Γαλλία: 16χρονος έπεσε νεκρός από επίθεση με μαχαίρι και άλλοι 17 τραυματίστηκαν - Φωτογραφίες

Ομάδα δέκα νεαρών με μαχαίρια προσπάθησαν να εισέλθουν στον χώρο της εκδήλωσης

γαλλια

Ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια ενός φεστιβάλ στη Νότια Γαλλία όταν ομάδα δέκα νεαρών με μαχαίρια προσπάθησαν να εισέλθουν στον χώρο της εκδήλωσης τα ξημερώματα της Κυριακής.

Άλλα 17 άτομα τραυματίστηκαν με τους 8 να μεταβαίνουν στο νοσοκομείο και με τους υπόλοιπους να βρίσκονται σε κατάσταση σοκ.

γαλλια

Σύμφωνα με τη daily mail όλα ξεκίνησαν όταν ο φύλακας της εισόδου εμπόδισε τη συμμορία και ακολούθησε η επίθεση από την οποία τραυματίστηκε και ο ίδιος.

Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν υπό διερεύνηση ενώ οι δράστες αναζητούνται, σημειώνει η βρετανική εφημερίδα.

«Οι δράστες δεν ήρθαν για να διασκεδάσουν αλλά για να προκαλέσουν κακό. Η οικογένεια του θύματος ζει μία τραγωδία. Κάποιοι βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή», είπε ο δήμαρχος.

Ο έφηβος που έχασε τη ζωή του ήταν μέλος της ομάδας ράγκμπι FC Romans-Péage.

Πηγή: skai.gr

