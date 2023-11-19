Ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια ενός φεστιβάλ στη Νότια Γαλλία όταν ομάδα δέκα νεαρών με μαχαίρια προσπάθησαν να εισέλθουν στον χώρο της εκδήλωσης τα ξημερώματα της Κυριακής.

Άλλα 17 άτομα τραυματίστηκαν με τους 8 να μεταβαίνουν στο νοσοκομείο και με τους υπόλοιπους να βρίσκονται σε κατάσταση σοκ.

Σύμφωνα με τη daily mail όλα ξεκίνησαν όταν ο φύλακας της εισόδου εμπόδισε τη συμμορία και ακολούθησε η επίθεση από την οποία τραυματίστηκε και ο ίδιος.

Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν υπό διερεύνηση ενώ οι δράστες αναζητούνται, σημειώνει η βρετανική εφημερίδα.

Choc et sidération à Crépol après la mort d'un ado de 16 ans dans une rixe à la fin d'un bal dans le village #Drôme https://t.co/7xJSssA4CL pic.twitter.com/uHOAnFwYbn — France Bleu Drôme Ardèche (@francebleuDA) November 19, 2023

«Οι δράστες δεν ήρθαν για να διασκεδάσουν αλλά για να προκαλέσουν κακό. Η οικογένεια του θύματος ζει μία τραγωδία. Κάποιοι βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή», είπε ο δήμαρχος.

Ο έφηβος που έχασε τη ζωή του ήταν μέλος της ομάδας ράγκμπι FC Romans-Péage.

Πηγή: skai.gr

