Το Ισραήλ ελπίζει ότι ένας σημαντικός αριθμός ομήρων μπορεί να απελευθερωθεί από την Χαμάς “μέσα στις επόμενες ημέρες”, δήλωσε σήμερα, ο Μίχαελ Χερζόγκ Ισραηλινός πρεσβευτής στις ΗΠΑ, στη διάρκεια μιας συνέντευξης του στην εκπομπή "This Week" του τηλεοπτικού δικτύου ABC.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Κατάρ Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι δήλωσε ότι ενισχύεται η πεποίθησή του, σχετικά με την επίτευξη μιας συμφωνίας απελευθέρωσης ομήρων μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, προσθέτοντας ότι οι προκλήσεις που παραμένουν είναι “πολύ μικρές”.

«Οι προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη μία συμφωνία είναι κυρίως πρακτικές και διαχειριστικές», δήλωσε ο Σεΐχης Μοχάμεντ στη διάρκεια μιας κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ σε Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής Ζοζέπ Μπορέλ στη Ντόχα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

