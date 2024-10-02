Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι δήλωσε ότι ο Λίβανος χρειάζεται μια κατάπαυση του πυρός για τον τερματισμό των εντεινόμενων εχθροπραξιών μεταξύ του Ισραήλ και της ένοπλης οργάνωσης Χεζμπολάχ, λέγοντας ότι περίπου 1,2 εκατομμύρια σε όλο τον Λίβανο έχουν εκτοπιστεί από τις ισραηλινές επιθέσεις, όπως μεταδίδει το Reuters.

«Σταματήστε να πολεμάτε. Δεν χρειαζόμαστε περισσότερο αίμα. Δεν χρειαζόμαστε περισσότερη καταστροφή», είπε ο Μικάτι σε ενημέρωση που διοργάνωσε η Αμερικανική Ομάδα Εργασίας για τον Λίβανο, μια ομάδα λόμπι με έδρα τις ΗΠΑ. «Υπάρχει άμεση ανάγκη για κατάπαυση του πυρός», πρόσθεσε ο ίδιος.

