Ο Λίβανος είναι αντιμέτωπος με “μια από τις πιο επικίνδυνες φάσεις της ιστορίας του”, εκτίμησε σήμερα ο Λιβανέζος υπηρεσιακός πρωθυπουργός Νατζίμπ Μικάτι, ο οποίος μαζί με τον ΟΗΕ απηύθυνε έκκληση για τη συγκέντρωση 426 εκατ. δολαρίων για την παροχή έκτακτης βοήθειας στους εκατοντάδες χιλιάδες αμάχους που έχουν εκτοπιστεί λόγω των ισραηλινών πληγμάτων.

«Περίπου ένα εκατομμύριο του πληθυσμού μας εκτοπίστηκε λόγω του καταστροφικού πολέμου που διεξάγει το Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου», τόνισε ο Μικάτι, προσθέτοντας ότι «απευθύνουμε έκτακτη έκκληση για τη συγκέντρωση περισσότερης βοήθειας για τους εκτοπισμένους».

Ο Μικάτι συναντήθηκε σήμερα με τον συντονιστή ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ στον Λίβανο, τον Ίμραν Ρίζα, και μαζί ζήτησαν να συγκεντρωθούν 426 εκατ. δολάρια για την παροχή βοήθειας στους αμάχους.

«Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι και ο συντονιστής ανθρωπιστικών υποθέσεων για τον Λίβανο Ίμραν Ρίζα απηύθυναν έκτακτη έκκληση 426 εκατ. δολαρίων προκειμένου να κινητοποιηθούν επειγόντως πόροι για τους αμάχους που έχουν επηρεαστεί από την κλιμάκωση της σύγκρουσης η οποία οδήγησε σε ανθρωπιστική κρίση στον Λίβανο», ανέφερε ο ΟΗΕ σε ανακοίνωσή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.