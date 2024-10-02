Άλλα έξι θύματα από τα επτά που σκοτώθηκαν στην τρομοκρατική επίθεση το βράδυ της Τρίτης σε σταθμό τραμ στη Γιάφα, κατονομάστηκαν από τις ισραηλινές αρχές. Μεταξύ αυτών και ο 26χρονος Έλληνας, Ιωνάς Καρούσης.

Πρόκειται για τους Ρέβιταλ Μπρονστέιν, 24 ετών, από το Μπατ Γιαμ, Ίλια Νοζάντζε, 42, υπήκοος Γεωργίας, Σαχάρ Γκόλντμαν, 30 από το Λοντ, Ινμπάρ Σεγκέβ Βίγκντερ, 33 ετών, Νάντια Σοκολένκο, 40 ετών και ο Έλληνας, Ιωνάς Καρούσης. Αδιευκρίνιστη παραμένει η ταυτότητα ενός ακόμη θύματος.

Η Σαχάρ Γκόλντμαν, χορεύτρια, παντρεύτηκε περίπου ένα χρόνο πριν, σύμφωνα με δήλωση του δημάρχου του Λοντ, Γιάιρ Ρεβιβό.

Η Ινμπάρ Σεγκέβ Βίγκντερ, η οποία επίσης παντρεύτηκε το 2023, άφησε πίσω της τον γιο της Άρι, που γεννήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο. «Είχα υπηρετήσει στη Γάζα και ήρθα ειδικά για να είμαι μαζί της στη γέννα», είπε ο σύζυγός της, Γεάρι. «Ήταν η μεγαλύτερη αγάπη μου και μια σπουδαία μητέρα, γεμάτη φως και αγάπη».

Ο Ρέβιταλ Μπρονστέιν, σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής που ζούσε, ήταν προγραμματιστής.

Οι ισραηλινές αρχές κατονόμασαν και τον Ιωνά Καρούση, τον 26χρονο Έλληνα. Οι Times of Israel αναφέρουν ότι το Ιωνάς Καρούσης ήταν Έλληνας πολίτης που ζούσε στην Ιερουσαλήμ ενώ σπούδαζε αρχιτεκτονική στο Τελ Αβίβ. «Ήταν καλόκαρδος και ευαίσθητος και πάντα βοηθούσε τους πάντες», είπε ένας από τους συμμαθητές του στο Channel 12. «Ήταν πάντα αισιόδοξος, ταλαντούχος, αστείος και ταπεινός. Ήταν πάντα ευγενικός με τους ανθρώπους γύρω του και ήταν ένας πιστός φίλος που έβλεπε το καλό σε όλους. Ήταν ένας ταλαντούχος πιανίστας».

Οι αρχές προχώρησαν στη δημοσιοποίηση και των ονομάτων των τρομοκρατών. Πρόκειται για τον Μοχάμαντ Μεσέκ, 19 ετών, ο οποίος σκοτώθηκε στο σημείο και τον Αχμέντ Χιμούνι, 25 ετών, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά. Και οι δύο άνδρες είναι Παλαιστίνιοι από την πόλη της Χεβρώνας στη Δυτική Όχθη και βρίσκονταν στο Ισραήλ χωρίς άδεια.

Η Ντιάνα Σβέρτζοβ, μια Ισραηλινή αθλήτρια ρυθμικής γυμναστικής που κέρδισε ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, βρισκόταν στον σιδηροδρομικό σταθμό τη στιγμή της επίθεσης και είπε στο Channel 12 ότι οι τρομοκράτες δεν φαίνονταν ύποπτοι και ένας από αυτούς φορούσε καρφίτσα υπέρ των Ισραηλινών που κρατούνται όμηροι στη Γάζα από τη Χαμάς.

«Ένας από αυτούς κοίταξε το κολιέ μου στους Ολυμπιακούς Αγώνες και μου χαμογέλασε. Δεν έμοιαζαν με τρομοκράτες. Ο ένας είχε τουφέκι Μ16 και ο άλλος φορούσε μπλουζάκι πόλο, με καρφίτσα για τους ομήρους. Δεν υπήρχε λόγος να είσαι καχύποπτος. Δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό μου, τι επρόκειτο να συμβεί», είπε.

Μετά την επίθεση, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις επέβαλαν το κλείσιμο της Χεβρώνας, την πατρίδα των τρομοκρατών, ενώ οι IDF ανέφεραν ότι συνέλαβαν και ανέκριναν αρκετούς ανθρώπους ως ύποπτοι ότι προσέφεραν βοήθεια στους τρομοκράτες.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.