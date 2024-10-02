Η γερμανική εισαγγελία ζήτησε σήμερα την επιβολή ποινής κάθειρξης 15 ετών σε βάρος του βασικού υπόπτου στην υπόθεση εξαφάνισης της Μαντλίν ΜακΚάν, ο οποίος δικάζεται για σειρά σεξουαλικών εγκλημάτων στο πλαίσιο μιας ξεχωριστής διαδικασίας από την έρευνα σχετικά με τη μικρή Βρετανίδα.

Ο Κρίστιαν Μπρίκνερ, ένας Γερμανός που έχει ήδη φυλακιστεί για άλλα εγκλήματα, δικάζεται για σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς που διαπράχθηκαν μεταξύ 2000 και 2017 στην Πορτογαλία.

Η εισαγγελέας Ούτε Λίντεμαν τον χαρακτήρισε σήμερα «επικίνδυνο, σαδιστή ψυχοπαθή» κατά την αγόρευσή της, εκφράζοντας φόβους ότι ο ίδιος θα επαναλάβει τα εγκλήματά του.

Η απόφαση του δικαστηρίου θα εκδοθεί την επόμενη εβδομάδα.

Ο κατηγορούμενος δικάζεται στο Μπράουνσβαϊγκ (βόρεια Γερμανία) από τον Φεβρουάριο για τρεις βιασμούς και δύο σεξουαλικές επιθέσεις, υποθέσεις που δεν σχετίζονται με εκείνη της Μαντλίν, για την οποία δεν έχουν επισήμως απαγγελθεί σε βάρος του κατηγορίες.

Ο 40χρονος, ένας κατά συρροή βιαστής, βάσει των στοιχείων, εκτίει αυτήν τη στιγμή στη Γερμανία ποινή κάθειρξης επτά ετών για τον βιασμό το 2005 μιας Αμερικανίδας ηλικίας εκείνη την εποχή 72 ετών, στην Πράια ντε Λους, την κοινότητα της επαρχίας Αλγκάρβε, στη νότια Πορτογαλία, όπου χάθηκε η Μαντλίν ΜακΚάν.

Σε μία από τις υποθέσεις για τις οποίες δικάζεται, βαρύνεται με υποψίες ότι επιτέθηκε σεξουαλικά σε μία μικρή Γερμανίδα, ηλικίας 10 ετών, σε μια παραλία τον Απρίλιο το 2007, λίγους μήνες πριν από την εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚάν.

Σε μια άλλη υπόθεση, κατηγορείται ότι γδύθηκε μπροστά σε ένα παιδί από την Πορτογαλία, ηλικίας 11 ετών, σε μια παιδική χαρά.

Δικάζεται επίσης για τον βιασμό μιας 70χρονης, την οποία είχε δέσει και χτυπήσει μέσα στο θερινό κατάλυμά της, ενός παιδιού περίπου 14 ετών μέσα στο σπίτι του και μιας 20χρονης Ιρλανδέζας στο σπίτι της οποίας κατάφερε να μπει περνώντας από το διπλανό μπαλκόνι.

Το 2020, η γερμανική δικαιοσύνη ανακοίνωσε πως θεωρεί τον Κρίστιαν Μπρίκνερ ως τον βασικό ύποπτο στην υπόθεση εξαφάνισης της Μαντλίν ΜακΚάν, της μικρής Μάντι, ένα αινιγματικό έγκλημα που έχει συγκλονίσει ολόκληρο τον κόσμο.

Το 2007, η Μάντι εξαφανίστηκε στην ηλικία των 3 ετών από το διαμέρισμα όπου περνούσε τις διακοπές της με τους γονείς της, ενώ εκείνοι δειπνούσαν σε κοντινή απόσταση.

Η έρευνα λίμναζε για χρόνια μέχρι που αυτός ο Γερμανός, με βαρύ ποινικό μητρώο, ο οποίος ζούσε την εποχή των γεγονότων σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από το κατάλυμα που είχε νοικιάσει η οικογένεια της Μάντι, τράβηξε την προσοχή των αρχών.

Η υπεράσπισή του, εντούτοις, αμφισβητεί οποιαδήποτε εμπλοκή του στην εξαφάνιση του παιδιού, υποστηρίζοντας πως η εισαγγελία δεν έχει καμία απόδειξη που να επιτρέπει την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

