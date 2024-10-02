Το ένα τέταρτο του λιβανικού εδάφους βρίσκεται υπό ισραηλινές στρατιωτικές εντολές εκκένωσης.



Καθώς η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο εντείνεται, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έστειλαν εντολές εκκένωσης σε 51 χωριά, δίνοντας εντολή στους κατοίκους να μετακινηθούν βόρεια.

Η περιοχή υπό τις εντολές εκκένωσης του Ισραηλινού Στρατού αποτελεί το ένα τέταρτο του συνόλου της λιβανικής επικράτειας, με τους κατοίκους της να απωθούνται πάνω από 30 μίλια βόρεια από τα σπίτια τους.

Δεκάδες χωριά που απλώνονται στο 1/4 της επικράτειας του Λιβάνου ζητήθηκε από το Ισραήλ να εκκενωθεί βόρεια του ποταμού Al-Awali.

Δείτε τον χάρτη:

Πηγή: skai.gr

