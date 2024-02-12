Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας την ασφαλή απομάκρυνση 42 πολιτών από τη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων γάλλων υπηκόων, συνεργατών του Γαλλικού Ινστιτούτου και μελών των οικογενειών τους.

«Κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας, 42 άνθρωποι κατάφεραν σήμερα να εγκαταλείψουν τη Λωρίδα της Γάζας μέσω του σημείου διέλευσης στη Ράφα» προς την Αίγυπτο, αναφέρει δελτίο Τύπου του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών. Ως εκ τούτου, περισσότεροι από 200 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακα «κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας», επισημαίνεται.

#Israël #Territoirespalestiniens | A la demande de la France, 42 personnes ont pu quitter ce jour la bande de Gaza, par le point de passage de Rafah.



Déclaration ➡️ https://t.co/fWHFC5pj1U pic.twitter.com/SXfgtoql4U — France Diplomatie🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) February 12, 2024

Πριν από λίγες ημέρες είχε γίνει γνωστός ο θάνατος ενός καθηγητή γαλλικών που συνεργαζόταν επί 20 χρόνια με το Γαλλικό Ινστιτούτο στη Γάζα, ο οποίος πέθανε επειδή ήταν αδύνατο να λάβει την απαιτούμενη περίθαλψη για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε.

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι η επιχείρηση εκκένωσης ήταν απόρροια επαφών που έγιναν «στο υψηλότερο επίπεδο», κάνοντας μνεία στο ταξίδι του ΥΠΕΞ Στεφάν Σεζουρνέ στο Ισραήλ. «Συνεχίζουμε τις ενέργειες για να επιτρέψουμε την απομάκρυνση κι άλλων ανθρώπων» από τη Λωρίδα της Γάζας, αναφέρει το δελτίο Τύπου.

Η γαλλική κυβέρνηση υπενθυμίζει τέλος στο Ισραήλ ότι πρέπει να λάβει «συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των αμάχων» στη Λωρίδα της Γάζας και απευθύνει εκ νέου «έκκληση για τερματισμό των συγκρούσεων».

