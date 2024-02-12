Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι συναντήθηκε τη Δευτέραμε τον Πάπα Φραγκίσκο στο Βατικανό, κουβαλώντας... γλυκά και άλλα δώρα, καθώς επιδιώκει τη συμφιλίωση με τον ποντίφικα που συχνά χλεύαζε στο παρελθόν.

Οι δύο συμπατριώτες μίλησαν για περίπου μία ώρα, μια ασυνήθιστα μεγάλη διάρκεια για ένα ιδιωτικό ακροατήριο με τον πάπα. Το κλίμα μεταξύ των δυο ανδρών φαινόταν πάντως παγωμένο και αμήχανο.

Ο Μιλέι προσέβαλε τον Πάπα σε πολλές περιπτώσεις πριν γίνει πρόεδρος της Αργεντινής, αλλά άλλαξε συμπεριφορά έκτοτε, επιδιώκοντας να εδραιώσει την υποστήριξη του κοινού στην πλειοψηφούσα καθολική χώρα του.

Μετά τη συνάντησή του με τον Πάπα, ο Μιλέι και μια αντιπροσωπεία Αργεντινών αξιωματούχων συναντήθηκαν με τον Υπουργό Εξωτερικών του Βατικανού Πιέρο Παρολίν και τον Υπουργό Σχέσεων με τα Κράτη Πωλ Γκάλαχερ.

«Κατά τη διάρκεια των εγκάρδιων συζητήσεων, που πραγματοποιήθηκαν στη Γραμματεία του Εξωτερικού, εκφράστηκε η εκτίμηση για τις καλές σχέσεις μεταξύ της Αγίας Έδρας και της Δημοκρατίας της Αργεντινής και η βούληση να ενισχυθούν περαιτέρω», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Βατικανό.

Στη συνέχεια, εξετάστηκαν το πρόγραμμα της νέας κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης (στην Αργεντινή)».

Το Βατικανό πρόσθεσε ότι η προσοχή «στη συνέχεια στράφηκε σε διάφορα θέματα διεθνούς χαρακτήρα, ιδιαίτερα τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις και τη δέσμευση για ειρήνη μεταξύ των εθνών».

Ο Μιλέι, ο οποίος επισκέπτεται την Ιταλία μετά από ταξίδι στο Ισραήλ.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συναντήθηκε νωρίτερα το απόγευμα με τον πρόεδρο της Αργεντινής στο κυβερνητικό μέγαρο της Ρώμης Παλάτσο Κίτζι.

Σε ανακοίνωση της ιταλικής προεδρίας της κυβέρνησης, υπογραμμίζεται ότι «κατά την συνάντηση, έγινε αναφορά στους ιστορικούς δεσμούς των δυο χωρών και στην κοινή βούληση για ενίσχυση των διμερών σχέσεων, αρχίζοντας από τους τομείς της ενέργειας, της οικονομικής συνεργασίας, τις υποδομές και την γεωργία».

Παράλληλα, η Τζόρτζια Μελόνι και ο Χαβιέρ Μιλέι συμφώνησαν στην ανάγκη στενού συντονισμού της ομάδας χωρών της G7 (της οποίας η Ιταλία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία μέχρι το τέλος Ιουνίου) με εκείνη της G20.

Η πρωθυπουργός Μελόνι υπενθύμισε επίσης ότι σύντομα αναμένεται στο Μπουένος Άιρες το ιστορικό πλοίο του ιταλικού πολεμικού ναυτικού Amerigo Vespucci.

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

