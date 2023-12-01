Ο Μπλίνκεν συζήτησε το μέλλον της Γάζας με Άραβες υπουργούς Εξωτερικών

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε σήμερα ότι συναντήθηκε με αξιωματούχους αραβικών χωρών και συζήτησε το μέλλον της Λωρίδας Γάζας καθώς το Ισραήλ ξανάρχισε τις επιθέσεις του μετά την διακοπή μιας εβδομαδιαίας εκεχειρίας με τους μαχητές της Παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς.

Πριν επιβιβασθεί στο αεροσκάφος, στο τέλος της τρίτης του περιοδείας στην περιοχή από τις 7 Οκτωβρίου, όταν οι μαχητές της Χαμάς επιτέθηκαν στο Ισραήλ, σκοτώνοντας περισσότερους από 1200 ισραηλινούς και παίρνοντας μαζί τους 240 ομήρους, ο Μπλίνκεν είπε ότι οι συνομιλίες που έγιναν σήμερα επικεντρώθηκαν στην παρούσα κατάσταση στην Γάζα, μια ημέρα μετά την σύγκρουση και στο πως θα δημιουργηθεί μια «ανθεκτική, διαρκής και ασφαλής ειρήνη»

Αξιωματούχος του Στειτ Ντιπάρτμεντ είπε ότι ο Μπλίνκεν συναντήθηκε με τους υπουργούς Εξωτερικών του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας και του Μπαχρέιν, όπως επίσης και με εκπροσώπους της Παλαιστινιακής Αρχής, στο περιθώριο της διάσκεψης COP28 του ΟΗΕ για το κλίμα που πραγματοποιείται στο Ντουμπάι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.