«Τα 16 χρόνια ως καγκελάριος της Γερμανίας ήταν γεμάτα γεγονότα - συχνά πολύ μεγάλες προκλήσεις - πολιτικά αλλά και ανθρώπινα», δήλωσε εμφανώς συγκινημένη η καγκελάριος 'Αγγελα Μέρκελ, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής τελετής που διοργανώθηκε προς τιμήν της από τις γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις και κάλεσε τους Γερμανούς «να βλέπουν τον κόσμο και από την σκοπιά των άλλων».

Großer Zapfenstreich. I am old enough to have experienced several chancellors, but Angela #Merkel, this is truly the end of an era. pic.twitter.com/eX9Nmoj6On — Carolin Wefer (@CarolinWefer) December 2, 2021

Στην τελετή του «Μεγάλου Σιωπητηρίου», που έχει τις ρίζες της στον 16ο αιώνα και επιφυλάσσεται μόνο για ομοσπονδιακούς προέδρους, καγκελάριους και υπουργούς 'Αμυνας, οι Ένοπλες Δυνάμεις, υπό το φως των πυρσών και τους ήχους της στρατιωτικής μπάντας, είπαν «αντίο» στην καγκελάριο, η οποία την επόμενη εβδομάδα αποχωρεί από την Καγκελαρία έπειτα από τέσσερις θητείες.

Παρουσία του ομοσπονδιακού προέδρου Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, του επόμενου καγκελάριου Όλαφ Σολτς και άλλων επισήμων - αισθητά λιγότερων από ό,τι συνηθίζεται, λόγω της πανδημίας - η 'Αγγελα Μέρκελ ευχαρίστησε τους Γερμανούς για την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό της και τους κάλεσε να προσεγγίζουν τη ζωή «με ελαφρότητα καρδιάς» και να είναι αισιόδοξοι για το μέλλον της χώρας τους. «Πολλές κρίσεις έδειξαν τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας», σημείωσε η κυρία Μέρκελ και αναφέρθηκε ειδικά στην πανδημία του κορονοϊού, η οποία «έδειξε πόσο σημαντική είναι πραγματικά η εμπιστοσύνη στην πολιτική ηγεσία, στην επιστήμη και στον δημόσιο διάλογο». Η δημοκρατία, συνέχισε, «βασίζεται επίσης στην εμπιστοσύνη, στην αλληλεγγύη, στο να ακούμε ο ένας τον άλλον και ακόμη στα γεγονότα». «Θα ήθελα να σας ενθαρρύνω στο μέλλον να κοιτάζετε τον κόσμο και από την σκοπιά των άλλων», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια επέλεξε η τελετή να πραγματοποιηθεί στο προαύλιο του υπουργείου 'Αμυνας, έδρα του Αυτοκρατορικού Γερμανικού Ναυτικού το 1914, αρχηγείο αργότερα των Γερμανών αξιωματικών που επιχείρησαν να ανατρέψουν τον Αδόλφο Χίτλερ τον Ιούλιο του 1944. Οι επικεφαλής του σχεδίου εκτελέστηκαν εκεί και στο σημείο βρίσκεται σήμερα μνημείο για τη γερμανική αντίσταση.

Quite sad to see #Merkel go and, no matter what, a real loss for Germany. pic.twitter.com/vjp8bfTR6D — Tobias Jung (@DrTobiasJung) December 2, 2021

Η 'Αγγελα Μέρκελ είναι η τρίτη καγκελάριος που δέχεται αυτή την τιμή. Ο Χέλμουτ Κολ, Καγκελάριος από το 1982 έως το 1998, ήταν ο πρώτος και η τελετή είχε πραγματοποιηθεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στη Ρηνανία - Παλατινάτο, σε μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Αντίστοιχα, ο Γκέρχαρντ Σρέντερ, Καγκελάριος από το 1998 έως το 2005, είχε επιλέξει η τελετή να πραγματοποιηθεί στον τόπο καταγωγής του, το Ανόβερο. Ο Χέλμουτ Κολ είχε αφιερώσει την ομιλία του στη σημασία της ειρήνης και της ελευθερίας και στην ευρωπαϊκή ιδέα, ενώ ο κ. Σρέντερ είχε επιλέξει να μην μιλήσει.

Το τιμώμενο πρόσωπο επιλέγει κάθε φορά τη μουσική που θα παίξει η μπάντα των Ενόπλων Δυνάμεων στην τελετή. Οι επιλογές της 'Αγγελα Μέρκελ ήταν καθαρά «γερμανικές» και επέτρεψαν, για μία από τις σπάνιες φορές, να μάθουμε λίγα περισσότερα για την ίδια. Έναν χριστιανικό ύμνο του 18ου αιώνα, «Μεγάλε Θεέ, δοξασμένο το όνομά Σου», αναφορά στην καταγωγή της, ως κόρη λουθηρανού πάστορα, αλλά και στις καταβολές του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), ένα δημοφιλές γερμανικό τραγούδι της Χίλντεγκαρντ Κνεφ, υπό τον τίτλο «Θα έπρεπε να βρέξει τριαντάφυλλα για μένα», ένα αισιόδοξο τραγούδι για νεανικά όνειρα και φιλοδοξίες και στίχους όπως «τα θέλω όλα ή τίποτα» και μια παλιά επιτυχία της Ανατολικογερμανίδας πανκ τραγουδίστριας Νίνα Χάγκεν, το «Du hast den Farbfilm vergessen» («Ξέχασες το έγχρωμο φιλμ»), το οποίο υπήρξε τεράστια επιτυχία στην πρώην Ανατολική Γερμανία το 1974. Το τραγούδι είναι μια έκφραση θυμού της τραγουδίστριας προς τον σύντροφό της, ο οποίος πήρε στις διακοπές μόνο ασπρόμαυρο φιλμ. «Κανείς δεν θα πιστέψει πόσο όμορφα ήταν εδώ», είναι ο πιο γνωστός στίχος του τραγουδιού, το οποίο είχε απαγορευτεί από το καθεστώς, επειδή εξελήφθη ως κριτική στην γκρίζα και σκοτεινή ΛΔΓ, όπου το έγχρωμο φιλμ ακόμη σπάνιζε.

Σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, αυτή είναι και μια από τις σπάνιες φορές που η κυρία Μέρκελ, η πρώτη καγκελάριος από την πρώην Ανατολική Γερμανία, επιτρέπει στον κόσμο να διακρίνει κάποια νοσταλγία για τη χώρα που μεγάλωσε - ή έστω μια πιο ανάλαφρη, με χιούμορ, πλευρά του εαυτού της. Κληθείσα να εξηγήσει την επιλογή της, η καγκελάριος δήλωσε νωρίτερα σήμερα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι «τα νιάτα μου ήταν στην ΛΔΓ και το τραγούδι ήταν στο αποκορύφωμα της νιότης μου» - επιπλέον, διαδραματίζεται στην περιοχή, η οποία ήταν αργότερα η εκλογική της περιφέρεια.

JUST IN: In Farewell address, #Germany’s Angela #Merkel calls for “Loud Resistance” against Disinformation & Conspiracy Theories.



“Where scientific facts are denied, conspiracy theories & smear campaigns spread” pic.twitter.com/tgh8oWya9O — Joyce Karam (@Joyce_Karam) December 2, 2021

Το παράδοξο είναι ότι η 'Αγγελα Μέρκελ και η Νίνα Χάγκεν είχαν γνωριστεί πριν από 30 χρόνια σε τηλεοπτική εκπομπή, με την τραγουδίστρια να ξεσπά τότε: «Βαρέθηκα τα ψέματά σου, την υποκρισία σου». Φαίνεται πάντως ότι η απερχόμενη καγκελάριος μάλλον την έχει έκτοτε συγχωρήσει. Η ίδια η Νίνα Χάγκεν, όταν έγινε γνωστή η επιλογή του τραγουδιού της, σε ανάρτησή της δήλωσε ξαφνιασμένη και εξήγησε ότι η καγκελάριος ίσως να μην γνωρίζει ότι ο στιχουργός, Κουρτ Ντέμερ, θεωρείτο «κρατικός ποιητής» της ΛΔΓ και αργότερα κατηγορήθηκε για σεξουαλική κακοποίηση 200 παιδιών και αυτοκτόνησε στη φυλακή κατά τη διάρκεια της δίκης του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News

και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις