Αλέν Ντελόν: Δεκάδες όπλα και χιλιάδες φυσίγγια κατασχέθηκαν από το σπίτι του

Πλήθος πυροβόλων όπλων και φυσιγγίων κατάσχεσαν οι γαλλικές αρχές από το σπίτι του Αλέν Ντελόν στο Ντουσί της κεντρικής Γαλλίας, όπως ανακοίνωσε εισαγγελία του Μονταρζί.

🔵 INFO LE PARISIEN | Des dizaines d’armes saisies chez Alain Delon à Douchy



Les forces de l’ordre sont intervenues sur décision de justice, dans un contexte de tensions entre les enfants de l'acteur, alors que l’état de santé de celui-ci est fragile.

➡️ https://t.co/mQs5TrVe04 pic.twitter.com/3rMXRrOmWk February 27, 2024

Συνολικά 72 πυροβόλα όπλα και περισσότερα από 3.000 πυρομαχικά κατασχέθηκαν την περασμένη Πέμπτη από το κτήμα του Ντελόν, όπου μάλιστα διαπιστώθηκε ακόμη πως είχε στηθεί ένας χώρος που παρέπεμπε σε σκοπευτήριο.

Σύμφωνα με το BFM TV, η εκτεταμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του ηθοποιού αφού διαπιστώθηκε ότι αυτός είχε στην κατοχή του τουλάχιστον ένα πυροβόλο όπλο.

Όπως συνόψισε η εισαγγελία, βρέθηκαν σκοπευτικά όπλα, κυρίως κατηγορίας Α και Β, καθώς και για συλλεκτικά όπλα.

Ο ηθοποιός δεν είχε κάποια εξουσιοδότηση που του επέτρεπε να κατέχει πυροβόλο όπλο.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε περίοδο «οικογενειακής κρίσης» για την οικογένεια του ηθοποιού καθώς τα παιδιά του, Αντονί, Ανούσκα και Αλέν-Φαμπιέν έχουν μπει σε διαμάχη για την κληρονομιά του ηθοποιού.

Την ίδια ώρα ιατρική εξέταση το φθινόπωρο του 2023 έδειξε ότι ο Ντελόν ήταν ψυχολογικά και σωματικά εξασθενημένος.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Elle, η Ανούσκα Ντελόν δήλωσε ότι «πηγαίνει πάντα με τον σωματοφύλακά της» στο οικογενειακό κτήμα.

Πρόσθεσε δε πως τα αδέλφια της κυκλοφορούν στο σπίτι «οπλισμένα», πιστεύοντας ότι βρίσκονται «στην Άγρια Δύση».

Ο Αντονί Ντελόν απάντησε στην αδελφή του με μια ανάρτηση στο instagram, στην οποία και έκανε λόγο για «συκοφαντία» .

