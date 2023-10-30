Το Ισραήλ καλεί τον πρεσβευτή της Ρωσίας, του επιδίδει διαμαρτυρία για την επίσκεψη στελεχών της Χαμάς στη Μόσχα

Η ισραηλινή διπλωματία κάλεσε τον ρώσο πρεσβευτή για να τού εκφράσει την οργή της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για την απόφαση της Μόσχας να υποδεχθεί αντιπροσώπους του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού του βραχίονα στην ισραηλινή επικράτεια την 7η Οκτωβρίου με πάνω από 1.400 νεκρούς.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ τόνισε πως κατέστησε σαφές στον πρεσβευτή της Ρωσίας, τον Ανατόλι Βικτόροφ, πως θεωρεί την «έλλειψη απερίφραστης και ξεκάθαρης καταδίκης της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς από τη Μόσχα» πολύ σοβαρό ζήτημα, διευκρίνισε εκπρόσωπός του.

Η υποδοχή αντιπροσώπων της Χαμάς ως προσκεκλημένων στέλνει «μήνυμα νομιμοποίησης της τρομοκρατίας εναντίον των Ισραηλινών», πρόσθεσε.

Διπλωμάτες του ρωσικού ΥΠΕΞ συναντήθηκαν για συνομιλίες με αντιπροσώπους της Χαμάς στη Μόσχα την Πέμπτη. Συζητήθηκαν ιδίως η απελευθέρωση των αλλοδαπών ομήρων της Χαμάς και η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τη ρωσική διπλωματία.

Στους περίπου 230 ομήρους της Χαμάς συγκαταλέγονται και ρώσοι πολίτες.

Συζητήθηκε επίσης η απομάκρυνση Ρώσων και άλλων αλλοδαπών από τη Λωρίδα της Γάζας, πάντα σύμφωνα με τη Μόσχα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

