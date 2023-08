Μεγάλη δασική πυρκαγιά σε ρωσικό θέρετρο της Μαύρης Θάλασσας (Δείτε βίντεο)

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε ένα από τα πιο δημοφιλή θέρετρα της Ρωσίας, στην πόλη Gelendzhik της Μαύρης Θάλασσας, με εκατοντάδες πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες, όπως μεταδίδει το Reuters.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο δήμαρχος πόλης, Alexei Bogodistov, είπε ότι 441 άτομα, περισσότερα από 80 οχήματα, πυροσβεστικά αεροπλάνα και ελικόπτερα είχαν αναπτυχθεί για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

A large fire is reported in the area of Gelendzhik



The area of the fire is 50 thousand square meters, reported in the Ministry of Emergency Situations. The strong wind contributes to the rapid spread of the fire. 195 people and 45 units of equipment are involved in extinguishing… pic.twitter.com/pbuCvq4LON