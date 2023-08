Πανικός σε πτήση από Μιλάνο σε Ατλάντα - Στο νοσοκομείο 11 επιβάτες από ισχυρές αναταράξεις (Δείτε βίντεο) Κόσμος 13:10, 30.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

4

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το αεροπλάνο μετέφερε 151 επιβάτες και 14 μέλη του πληρώματος από το Μιλάνο όταν σημειώθηκαν οι αναταράξεις