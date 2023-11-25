Με γρίπη ο πάπας: Yποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία

Ο πάπας Φραγκίσκος ακύρωσε σήμερα τις προγραμματισμένες συναντήσεις του λόγω γρίπης. Για προληπτικούς λόγους, ο ποντίφικας το απόγευμα υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία, στην καθολική πανεπιστημιακή κλινική της Ρώμης Αγκοστίνο Τζεμέλι. Από την τομογραφία δεν προέκυψε τίποτα το ανησυχητικό.

Αν αναρρώσει έως αύριο, ο Φραγκίσκος μετά τη λειτουργία θα ευλογήσει τους συγκεντρωμένους πιστούς που θα μεταβούν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πάπας αναφέρθηκε στη σημερινή διεθνή ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και τόνισε ότι «η βία κατά των γυναικών είναι μια δηλητηριώδης αγριάδα που βασανίζει την κοινωνία μας, και πρέπει να ξεριζωθεί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

