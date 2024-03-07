Το ομοσπονδιακό υπουργείο Εξωτερικών αυστηροποίησε σήμερα την ταξιδιωτική οδηγία του για την Ρωσία και αποτρέπει πλέον «κατηγορηματικά» τους Γερμανούς από ταξίδια στην χώρα.

Η αλλαγή, με την προσθήκη του όρου «κατηγορηματικά», κατέστη σύμφωνα με το υπουργείο απαραίτητη, «λόγω της συνεχούς επιδείνωσης της κατάστασης, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου αυθαίρετων συλλήψεων», ο οποίος θεωρείται αυξημένος για γερμανούς πολίτες και πολίτες με διπλή υπηκοότητα, γερμανική και ρωσική. Η οδηγία αναφέρει επιπλέον ότι σε διαδηλώσεις και δημόσιες συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα γίνεται συχνά χρήση βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

