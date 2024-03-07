Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν επισκέπτεται σήμερα και αύριο (7 και 8 Μαρτίου) την Ουάσινγκτον, όπου θα έχει συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του 'Αντονι Μπλίνκεν στο πλαίσιο του Στρατηγικού Μηχανισμού Ηνωμένων Πολιτειών - Τουρκίας.

Σε ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται ότι οι δύο υπουργοί θα συζητήσουν για τις διμερείς σχέσεις καθώς και τις περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις. Η συνάντηση του Χακάν Φιντάν με τον 'Αντονι Μπλίνκεν είναι προγραμματισμένη για αύριο, Παρασκευή.

Της επίσκεψης Φιντάν στην Ουάσινγκτον προηγήθηκε το ταξίδι στις ΗΠΑ του αρχηγού της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ Ιμπραχίμ Καλίν, ο οποίος είχε συναντήσεις με τον επικεφαλής της CIA Γούιλιαμ Μπέρνς και άλλους αμερικανούς αξιωματούχους.

Η τελευταία κατ΄ιδίαν συνάντηση μεταξύ Φιντάν και Μπλίνκεν έγινε τον περασμένο μήνα στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της G20 στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας.

Στην ατζέντα τα F-16, η Γάζα και η Αν. Μεσόγειος

Ένα από τα θέματα στην ατζέντα είναι και η διαδικασία προμήθειας από την Τουρκία 40 νέων F-16 Block-70 και εκσυγχρονισμού 79 υφιστάμενων F-16 του τουρκικού Στόλου, καθώς αυτή εισέρχεται στη φάση των διαπραγματέυσεων, μετά την αποστολή από την αμερικανική πλευρά των σχεδίων των Επιστολών Προσφοράς και Αποδοχής. Η Τουρκία επιθυμεί μέρος της παραγωγής και εκσυγχρονισμού να γίνει από την εγχώρια βιομηχανία.

Οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις εισήλθαν σε φάση εξομάλυνσης μετά την έγκριση από την Τουρκία της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, με αντάλλαγμα την άρση των εμποδίων από την αμερικανική πλευρά στην πώληση των μαχητικών αεροσκαφών. H 'Αγκυρα συμβιβάστηκε με την αγορά των F-16 όταν αποβλήθηκε από τις ΗΠΑ από το πρόγραμμα του προηγμένου μαχητικού 5ης γενιάς F-35, μετά την αγορά από τη Ρωσία του αντιαεροπορικού πυραυλικού συστήματος S-400.

Η τουρκική πλευρά θέτει επίσης μετ' επιτάσεως το θέμα της αμερικανικής πολιτικής έναντι των κουρδικών δυνάμεων στη βόρεια Συρία, τις οποίες η Τουρκία χαρακτηρίζει τρομοκρατικές και παρακλάδι της αυτονομιστικής κουρδικής οργάνωσης ΡΚΚ που δρα κατά της Τουρκίας. Οι σχέσεις των δύο πλευρών βρέθηκαν τον περασμένο Οκτώβριο σε κρίσιμο σημείο όταν οι αμερικανικές δυνάμεις που σταθμεύουν στην βορειοανατολική Συρία, συνδράμοντας στις Δημοκρατικές Δυνάμεις της Συρίας που ελέγχονται από του Κούρδους, κατέρριψαν τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Ψηλά στην ατζέντα των συνομιλιών είναι ο πόλεμος στη Γάζα, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι σχέσεις με τη Ρωσία, η συμμαχική παρουσία στη Μαύρη Θάλασσα, οι σχέσεις τις Τουρκίας με την Αφρική, οι εξελίξεις στον Καύκασο κ.ά.

Πιθανή και μία επίσκεψη Ερντογάν

Ερωτηθείς την περασμένη εβδομάδα εάν προγραμματίζεται επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν, ο Χακάν Φιντάν απάντησε ότι ο Τούρκος πρόεδρος είναι απασχολημένος αυτό το διάστημα με τις τοπικές εκλογές και ακολουθούν οι εκλογές στις ΗΠΑ, ωστόσο δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μίας επίσκεψης στον ενδιάμεσο χρόνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.