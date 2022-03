Ο Έλον Μασκ άλλαξε το όνομά του στο Twitter σε «Έλονα Μασκ», αφότου τον αποκάλεσε έτσι ο ισχυρός άνδρας της Τσετσενίας, Ραμζάν Καντίροφ σχολιάζοντας την πρόκληση που απηύθυνε ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla και της Space X προς τον Ρώσο πρόεδρο.

Σε μια δήλωση στο Telegram, την οποία κοινοποίησε ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla και της Space X, ο Τσετσένος ηγέτης τον προειδοποίησε να μην επιδιώξει την πρόκληση με τον Ρώσο πρόεδρο.

«Έλον Μασκ, μια συμβουλή: Μην μετράς τη δύναμη σου με αυτή του Πούτιν», έγραψε ο κ. Καντίροφ.

«Ο Βλάντιμιρ Βλαντιμίροβιτς (το μεσαίο όνομα του κ. Πούτιν) θα μοιάζει αντιαθλητικός όταν πλακώσει στο ξύλο, έναν πολύ πιο αδύναμο αντίπαλο».

«Ως εκ τούτου, θα χρειαστεί να δυναμώσεις αυτούς τους μύες για να αλλάξεις από την θηλυπρεπή Έλονα στον σκληρό Έλον που πρέπει να είσαι. Προτείνω εκπαίδευση σε ένα από τα πολλά κέντρα στη Δημοκρατία της Τσετσενίας», πρόσθεσε.

«Θα επιστρέψεις από τη Δημοκρατία της Τσετσενίας ένα εντελώς διαφορετικό άτομο Έλονα, δηλαδή Έλον», είπε.

Σε απάντηση, ο Μασκ είπε σε ένα tweet: «Σας ευχαριστώ για την προσφορά, αλλά μια τέτοια εξαιρετική εκπαίδευση θα μου έδινε πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα».

«Αν φοβάται να τσακωθεί, θα συμφωνήσω να χρησιμοποιήσω μόνο το αριστερό μου χέρι και δεν είμαι καν αριστερόχειρας», πρόσθεσε και υπέγραψε το μήνυμα ως «Έλονα».

Η απάντηση στο Twitter στον Τσετσένο ηγέτη ήρθε αφότου ο Μασκ προκάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο σε μια μονομαχία για την εισβολή του στην Ουκρανία.

Thank you for the offer, but such excellent training would give me too much of an advantage.



If he is afraid to fight, I will agree to use only my left hand and I am not even left-handed.



Elona