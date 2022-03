Εικόνες καταστροφής στο Κίεβο δημοσιεύουν τα τοπικά μέσα, την 21η ημέρα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες πυραυλικές επιθέσεις στην καρδιά της Ρωσίας γκρεμίζοντας κυριολεκτικά πολυκατοικίες.

Σύμφωνα, με ουκρανικά μέσα, χτυπήθηκε ένα 12ώροφο κτίριο κατοικιών στην κεντρική συνοικία Shevchenkivsky του Κιέβου.

❗️ As a result of overnight shelling, there was a collapse in an apartment building in #Kyiv.



According to preliminary information, two people were injured and 35 people were evacuated. Rescuers are still working at the site. pic.twitter.com/5LD9OztepA