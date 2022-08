Μαρτυρία για την επίθεση στον Σαλμάν Ρούσντι: «Προσπάθησε να ξεφύγει»  

Παγκόσμιο σοκ έχει προκαλέσει η επίθεση στον Σαλμάν Ρούσντι. Ο 75χρονος συγγραφέας, ο οποίος έχει δεχθεί απειλές κατά της ζωής του από το Ιράν στα τέλη της δεκαετίας του ’80 λόγω του βιβλίου του Σατανικοί Στίχοι, μαχαιρώθηκε στο λαιμό σε μια λογοτεχνική εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, όταν ένας δράστης εισέβαλε στη σκηνή οπλισμένος με μαχαίρι αμέσως μετά την εμφάνισή του. Η σοβαρότητα της κατάστασής του παραμένει άγνωστη μέχρι στιγμής.



Ένας μάρτυρας που ήταν στο κοινό είπε στη New York Post ότι ο Ρούσντι αποπειράθηκε ανεπιτυχώς να φύγει τρέχοντας από τη σκηνή και άρχισε να χτυπά των συγγραφέα.



«Την ώρα που συνέβαινε αυτό (σ.σ η επίθεση), πολύς κόσμος στο κοινό φώναζε έντρομος ‘τον μαχαιρώνει!’», είπε ο μάρτυρας. Είπε ότι ο δράστης ήταν ψηλός και φορούσε μαύρο καπέλο και μάσκα.



Ο Ρούσντι σωριάστηκε στη σκηνή μετά την επίθεση και μάρτυρες είπαν στην Washington Post ότι είδαν αίμα στο χέρι του.



Ο ινδικής καταγωγής συγγραφέας δέχθηκε πρώτες βοήθειες στη σκηνή για τα τραύματά του πριν μεταφερθεί με ελικόπτερο σε κοντινό νοσοκομείο.



Οι «Σατανικοί Στίχοι» που έγραψε ο Σαλμάν Ρούσντι προκάλεσε αναταραχή σε αρκετές χώρες του μουσουλμανικού κόσμου το 1988, καθώς θεωρήθηκε βιβλίο με «βλάσφημο» περιεχόμενο. Μάλιστα, ο τότε ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Χομεϊνί είχε εκδώσει θρησκευτικό διάταγμα ζητώντας τη δολοφονία του Ρούσντι.

Ο φερόμενος ως δράστης έχει συλληφθεί.

Στα κοινωνικά δίκτυα κυκλοφόρησε βίντεο λίγο μετά την επίθεση, καθώς και φωτογραφίες του φερόμενου ως δράστη.

