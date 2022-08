ΗΠΑ: Θύμα επίθεσης ο Σάλμαν Ρούσντι - Φωτό του φερόμενου ως δράστη - Βίντεο λίγο μετά την επίθεση

Επίθεση πάνω σε σκηνή της Νέας Υόρκης, όπου ετοιμαζόταν να δώσει διάλεξη, δέχθηκε ο γνωστός συγγραφέας του βιβλίου Σατανικοί Στίχοι Σαλμάν Ρούσντι. Σύμφωνα με πολλές αναφορές δυτικών ΜΜΕ έχει τραυματιστεί.



Ένας άνδρας εισέβαλε στη σκηνή του Ινστιτούτου Chautauqua και φέρεται να μαχαίρωσε τον 75χρονο συγγραφέα.

Έως στιγμής δεν είναι γνωστή η κατάσταση της υγείας του συγγραφέα των βιβλίου, o oποίος μεταφέρεται σε νοσοκομείο με ελικόπτερο.

Ο Ρούσντι, ο οποίος είχε δεχθεί απειλές κατά της ζωής του στα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Το βιβλίο Σατανικοί Στίχοι που έγραψε ο Ρούσντι προκάλεσε αναταραχή σε αρκετές χώρες του μουσουλμανικού κόσμου το 1988, καθώς θεωρήθηκε βιβλίο με «βλάσφημο» περιεχόμενο. Μάλιστα, ο τότε ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Χομεϊνί είχε εκδώσει θρησκευτικό διάταγμα ζητώντας τη δολοφονία του Ρούσντι.

Στα κοινωνικά δίκτυα κυκλοφόρησε βίντεο λίγο μετά την επίθεση στον ινδικής καταγωγής συγγραφέα, καθώς και φωτογραφίες του φερόμενου ως δράστη.

