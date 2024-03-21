Επέζησε από το στρατόπεδο συγκέντρωσης του Άουσιβιτς για να γίνει ο ράφτης των αμερικανών προέδρων και των σταρ. Ο Μάρτιν Γκρίνφιλντ πέθανε χθες σε ηλικία 95 ετών. Ανακοινώνοντας τον θάνατό του, οι New York Times κάνουν λόγο για έναν «θρύλο» της μετανάστευσης στην Αμερική.

Ο Μαξιμίλιαν Γκρύνφελντ γεννήθηκε το 1928 σε χωριό της Τσεχοσλοβακίας που σήμερα ανήκει στην Ουκρανία. Παιδί εύπορης οικογένειας, ήταν ένα από τα ορφανά που γλίτωσαν κατά τύχη τον θάνατο σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Το 1947, αναζήτησε καταφύγιο στην Αμερική με δέκα δολάρια στην τσέπη.

Τα κοστούμια του Μάρτιν Γκρίνφιλντ είναι ανάμεσα στα διασημότερα στον πλανήτη. Χιλιάδες διάσημοι Αμερικανοί τα έχουν φορέσει: έξι πρόεδροι, ανάμεσά τους οι τρεις τελευταίοι, ο Μπαράκ Ομπάμα, ο Ντόναλντ Τραμπ και το Τζο Μπάιντεν, σταρ του σινεμά, της μουσικής και του αθλητισμού όπως ο Φρανκ Σινάτρα, ο Πολ Νιούμαν, ο Μάρτιν Σκορσέζε, ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, ο Μάικλ Τζάκσον, ο Κόμπε Μπράιαντ, ακόμη και ο διάσημος μαφιόζος Μέγερ Λάνσκι.

Στην νεκρολογία που δημοσιεύεται στο σημερινό φύλλο των New York Times σημειώνεται ότι «τα βάσανα και οι θρίαμβοι που έζησε ο Μάρτιν Γκρίνφιλντ ανήκουν στον κλασικό μύθο της μετανάστευσης στην Αμερική».

Εφηβος κρατούμενος σε στρατόπεδο εξόντωσης, ο Μαξιμίλιαν Γκρύνφελντ δούλευε στο πλυσταριό για τα ρούχα των ναζί. Μια μέρα, έσκισε κατά λάθος τον γιακά του πουκαμίσου ενός φύλακα. Τον χτύπησαν και τον διέταξαν να το επιδιορθώσει, διηγείται στα απομνημεύματά του. Ενας κρατούμενος του μαθαίνει να ράβει. Επιδιορθώνει το πουκάμισο, αλλά αποφασίζει να το κρατήσει και το φοράει κάτω από την στολή του. Αυτό του έσωσε την ζωή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.