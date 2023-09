Πρώτο τετ α τετ Ερντογάν - Σίσι μετά από δέκα χρόνια στην G20

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε σήμερα με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι στο περιθώριο της συνόδου της G20 στο Νέο Δελχί, σηματοδοτώντας το τέλος μίας δεκαετίας τεταμένων διμερών σχέσεων.

Σύμφωνα με τις εικόνες που μετέδωσαν ζωντανά τα τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα, οι δύο ηγέτες συνομίλησαν παρουσία πολλών μελών των αντιπροσωπειών τους.

BREAKING — First bilateral meeting between Erdogan and Egypt’s Sisi in more than a decade pic.twitter.com/MNayNZBCp2