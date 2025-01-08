Μαρκ όπως… Μασκ - Οι παράξενες κινήσεις του «κ. Facebook» εν όψει Τραμπ

Εμπρός στον δρόμο που χάραξε ο Ίλον Μασκ η εταιρεία Μeta, του επίσης δισεκατομμυριούχου, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ο οποίος αποφάσισε να βάλει τέλος στο πρόγραμμα «fact-checking», δηλαδή στον έλεγχο της αξιοπιστίας του περιεχομένου που θα αναρτάται και θα διαμοιράζεται στις δημοφιλείς πλατφόρμες Facebook, Instagram, Threads καθώς, επίσης, και στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων WhatsApp.

Το τέλος του ελέγχου δημοσιεύσεων με σκοπό τη διαγραφή και το μπλοκάρισμα διαμοιρασμού ανυπόστατων πληροφοριών και κατ’ επέκταση ψευδών ειδήσεων θα ξεκινήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και, προς το παρόν, δεν αφορά στην Ευρώπη. Ωστόσο, τα ερωτήματα τα οποία γεννώνται από αυτή την απόφαση του Μαρκ Ζούκερμπεργκ είναι πολλά και οι αντιδράσεις επίσης.

Στη θέση της «υπηρεσίας» θα υπάρχουν πλέον τα επονομαζόμενα «community notes» (σ.σ κοινοτικές σημειώσεις), που σηματοδοτούν την «επιστροφή στις ρίζες» της εταιρείας, όπως τόνισε σχετικά ο ίδιος ο επικεφαλής της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ.

Τα «community notes» ως βάση θα έχουν τους ίδιους τους χρήστες των εν λόγω Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης που θα είναι οι μόνοι πλέον που θα τη γνησιότητα και την αξιοπιστία οποιασδήποτε ανάρτησης μέσω σχολίων, αντικαθιστώντας - κατ’ αυτόν τον τρόπο - ειδησεογραφικούς οργανισμούς ή/ και άλλες ανεξάρτητες πηγές, καθώς επίσης και τους μηχανισμούς τους.

Η αλλαγή στην πολιτική της Meta, που πλέον καταντά ίδια με εκείνη της πλατφόρμας «Χ» του Ίλον Μασκ, αποτελεί ένα αρκετά ξεκάθαρο σημάδι για το πώς ο εν λόγω τεχνολογικός κολοσσός επιλέγει να επαναπροσδιορίσει τη θέση του, μία ανάσα προτού ο Ντόναλντ Τραμπ ορκιστεί 47ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, στις 20 Ιανουαρίου.

Ο νεοεκλεγείς Αμερικανός πρόεδρος, βλέποντας σειρά από συντηρητικούς του συμμάχους να γίνονται στόχος των περιορισμών που βρίσκονταν σε ισχύ, είχε ήδη ξεκαθαρίσει ότι το «καρτέλ λογοκρισίας» των εταιρειών των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης πρέπει να λάβει τέλος, με τον στενότερό του σύμβουλο, Ίλον Μασκ, - λίγες ημέρες προτού αναλάβει υπουργός… εξυγίανσης της χώρας - να έχει προβεί ακόμη και σε σχετική ανάρτηση.

Η Meta, από την πλευρά της, δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια και όπως όλα δείχνουν, φέρεται να αποφάσισε εγκαίρως πως θα ήταν σοφότερο να… προσέξει, για να έχει.

Αμέσως μετά την επανεκλογή Τραμπ, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ συναντήθηκε με τον νεοεκλεγέντα Αμερικανό πρόεδρο στην έπαυλή του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα.

Λίγες ημέρες μετά, η Meta προέβη σε μία δωρεά ύψους ενός εκατομμυρίου δολαρίων προς το ταμείο ορκωμοσίας Τραμπ ενώ, εδώ και περίπου μία εβδομάδα, ο επικεφαλής για την παγκόσμια πολιτική της εταιρείας έχει αντικατασταθεί. Στη θέση που κατείχε, μέχρι πρότινος, ο πρώην αναπληρωτής πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου επί Κάμερον, Νικ Κλεγκ, επελέγη ένας άνθρωπος που διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με το Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Πρόκειται για τον Τζόελ Κάπλαν, 55 ετών, ο οποίος έχει διατελέσει σύμβουλος του Τζορτζ Μπους του νεότερου και πριν από λίγες ώρες δήλωνε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News πως «ο Ίλον Μασκ έπαιξε σημαντικό ρόλο ώστε η σχετική συζήτηση να ξεκινήσει και οι πολίτες να εστιάσουν ξανά την προσοχή τους στην ελευθερία της έκφρασης».

Την ίδια στιγμή, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Meta βρέθηκε χώρος και για τον Ντάνα Γουάιτ, στενό φίλο του Ντόναλντ Τραμπ και Διευθύνοντα Συμβούλου του Ultimate Fighting Championship.

Από πλευράς στρατοπέδου Τραμπ, ο επικεφαλής της Επιτροπής Ομοσπονδιακών Επικοινωνιών, Μπρένταν Καρ, πανηγύρισε στο «Χ» τη στροφή 180 μοιρών της Meta με ένα meme στο οποίο ο ηθοποιός Τζακ Νίκολσον δεν έκρυβε τον ενθουσιασμό του.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι το Facebookάρχισε να εφαρμόζει το σύστημα fact-checking, που διατηρούσε μέχρι σήμερα, ήδη από το 2016 και πιο συγκεκριμένα έπειτα από την οξεία κριτική που είχε ασκηθεί κατά της πλατφόρμας για τον ρόλο της στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές πριν από οκτώ χρόνια όταν ο Ντόναλντ Τραμπ εξελέγη για πρώτη φορά πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Το παράδειγμά του είχαν ακολουθήσει και άλλα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, όπως το Twitter, το οποίο όμως όταν εξαγοράστηκε από τον Ίλον Μασκ το 2022 και μετονομάστηκε σε «X» άλλαξε την πολιτική του εκ νέου, καταργώντας το πρόγραμμα ελέγχου αξιοπιστίας περιεχομένου με την πλατφόρμα να βασίζεται εδώ και μήνες εξ ολοκλήρου στους χρήστες της για τυχόν υποδείξεις κατά των fake news.

Σε ό,τι αφορά στην Ευρώπη, όπου οι ρυθμιστικές αρχές διαμαρτύρονται για χαλαρότητα των κανόνων πιστοποίησης της αξιοπιστίας του ψηφιακού περιεχομένου των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, προς το παρόν δεν αναμένεται να αλλάξει κάτι. Τουλάχιστον αυτό προκύπτει από την ερώτηση που υπέβαλε στη Meta η ευρωπαϊκή έκδοση του Politico. Ειδικότερα, όπως εξήγησε η εταιρεία, στην περίπτωση που υπάρξουν αλλαγές, αυτές θα προκύψουν έπειτα από την αξιολόγηση των ευρωπαϊκών κανόνων που αφορούν στην πολιτική ελέγχου περιεχομένου και βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

