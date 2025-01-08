Η μεταβατική κυβέρνηση του Μπανγκλαντές ανακοίνωσε χθες Τρίτη πως ακυρώθηκε το διαβατήριο της ανατραπείσας πρώην πρωθυπουργού Σέιχ Χασίνα και 20 και πλέον πρώην αξιωματούχων του καθεστώτος της, εξαιτίας του φερόμενου ρόλου τους στην πολυαίμακτη καταστολή των περυσινών διαδηλώσεων εναντίον της, στις οποίες πρωτοστάτησαν φοιτητικά κινήματα.

Η κυρία Χασίνα, 77 ετών, η μονοκρατορία της οποίας στο Μπανγκλαντές με σιδηρά πυγμή κράτησε 15 χρόνια και το καθεστώς της οποίας υποστηριζόταν από το Νέο Δελχί, διέφυγε στην Ινδία με ελικόπτερο την 5η Αυγούστου, καθώς διαδηλωτές καταλάμβαναν εξ εφόδου το παλάτι της στη Ντάκα έπειτα από εβδομάδες κινητοποιήσεων και ταραχών με κάπου 700 νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες.

Αντιμετωπίζει βουνό ποινικών υποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης δίωξης για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, μετά την φυγή της από τη χώρα, την εξουσία ανέλαβε μεταβατική κυβέρνηση με επικεφαλής τον νομπελίστα ειρήνης Μουχάμαντ Γιουνούς.

Ακυρώθηκαν επίσης τα διαβατήρια 22 πρώην αξιωματούχων για τον φερόμενο ρόλο τους σε εξαναγκαστικές εξαφανίσεις αντιπάλων της πρώην πρωθυπουργού. Τα ονόματά τους ωστόσο δεν δημοσιοποιήθηκαν.

Την προηγουμένη, η δικαιοσύνη του Μπανγκλαντές εξέδωσε νέο ένταλμα σύλληψης, σε βάρος της κυρίας Χασίνα και άλλων 11 προσώπων, για τον ρόλο που τους αποδίδεται στις εξαφανίσεις εκατοντάδων ανθρώπων. Πρώτο ένταλμα σύλληψης της πρώην πρωθυπουργού εκδόθηκε τον Οκτώβριο.

Τον περασμένο μήνα, η μεταβατική κυβέρνηση του πάλαι ποτέ Ανατολικού Πακιστάν ζήτησε επίσημα από την κυβέρνηση του ινδουιστή εθνικιστή πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι την έκδοση της Σέιχ Χασίνα για να προσαχθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Το Νέο Δελχί δεν έχει απαντήσει στο αίτημα ως σήμερα.

