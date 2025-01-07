Kάτι τρέχει με τον Μασκ

Της Αθηνάς Παπακώστα

Ίλον Μασκ. Πρόκειται για τον άνθρωπο που είναι ιδιοκτήτης της Χ, της Tesla και της SpaceX, ενώ εκτός από τον πιο στενό συνεργάτη του νεοεκλεγέντος προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σε λίγες ημέρες θα αποκτήσει και ρόλο στη νέα αμερικανική κυβέρνηση αναλαμβάνοντας από κοινού με τον Βίβεκ Ραμασουάμι, το υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας. Με λίγα λόγια; Πρόκειται για τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο που μπορεί να επηρεάζει, για πρώτη φορά στην ιστορία, απευθείας τη δημοκρατία ενός έθνους. Πώς θα μπορούσε να τα βάλει κανείς μαζί του, λοιπόν; Για τους Ευρωπαίους ηγέτες, ο Ίλον Μασκ εξαιτίας των αναρτήσεών του αποτελεί πρόβλημα αλλά και έναν γρίφο που πρέπει να λύσουν.

Τελευταίος στον χορό εναντίον του προστίθεται ο Εμανουέλ Μακρόν. Ο πρόεδρος της Γαλλίας κατηγορεί τον έμπιστο σύμβουλο του Ντόναλντ Τραμπ, ότι παρεμβαίνει άμεσα στις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων και των πρόωρων ομοσπονδιακών εκλογών στη Γερμανία σε έναν μήνα.

Έχουν προηγηθεί οι τοποθετήσεις του πρωθυπουργού της Νορβηγίας, του πρωθυπουργού Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς επίσης και του Γερμανού κυβερνητικού εκπροσώπου μέσω των οποίων άπαντες ξεσπούν κατά του μπαράζ των εχθρικών αναρτήσεων του Ίλον Μασκ με τις οποίες ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της πλατφόρμας «Χ» και της Tesla τάσσεται - υπέρ των κομμάτων της ακροδεξιάς και κατά των κεντρώων και αριστερών κομμάτων της Γηραιάς ηπείρου. Όπλο του σταθερά η παραπληροφόρηση.

«Δέκα χρόνια πριν, ποιος θα φανταζόταν – εάν μας το έλεγαν – ότι ο ιδιοκτήτης μίας από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στον κόσμο θα υποστήριζε ένα νέο κίνημα διεθνούς αταξίας και θα παρέμβαινε απευθείας σε εκλογές, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων στη Γερμανία», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος δίχως να κατονομάζει – αλλά φωτογραφίζοντας απολύτως – τον Ίλον Μασκ, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ετήσιας ομιλίας του στο Παρίσι προς τους περίπου 180 Γάλλους πρέσβεις ανά τον κόσμο.

Λίγο νωρίτερα, ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στέρε, τόνιζε μιλώντας στη νορβηγική κρατική τηλεόραση, ότι βρίσκει «ανησυχητικό πώς ένας άνθρωπος με πελώρια πρόσβαση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και τεράστιους οικονομικούς πόρους αναμιγνύεται με τόσο άμεσο τρόπο στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών». Προσέθεσε δε, ότι «αυτός δεν είναι ο τρόπος που θα έπρεπε τα πράγματα να είναι ανάμεσα σε δημοκρατίες και συμμάχους».

Ο Ίλον Μασκ, προς το παρόν δεν έχει «ανακατευτεί» στις εκλογές της Νορβηγίας, οι οποίες είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν το επόμενο φθινόπωρο στη χώρα. Αντιστοίχως, δεν έχει τοποθετηθεί ούτε για τα όσα συμβαίνουν τους τελευταίους μήνες στη Γαλλία.

Σε δύο 24ωρα όμως από σήμερα, στις 9 Ιανουαρίου, έχει προγραμματίσει ψηφιακό ραντεβού με την συνεπικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) και υποψήφια για την καγκελαρία, Αλίς Βαϊντέλ. Ήδη ο Μασκ έχει ταχθεί υπέρ του AfD το οποίο έρχεται δεύτερο στις δημοσκοπήσεις στη Γερμανία υποστηρίζοντας ότι αυτό αποτελεί την τελευταία σανίδα σωτηρίας για τη χώρα.

Για τον ίδιο τον Γερμανό καγκελάριο, οι εκλογές στη Γερμανία δεν θα κριθούν από τους ιδιοκτήτες των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, με τον Γερμανό κυβερνητικό εκπρόσωπο, Στέφεν Χεμπεστράιτ , να υποβαθμίζει, επίσης, την επιρροή Μασκ υπογραμμίζοντας ότι «οι κανονικοί άνθρωποι, οι λογικοί άνθρωποι, οι ευπρεπείς άνθρωποι αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία σε αυτή τη χώρα».

«Φερόμαστε λες και οι δηλώσεις του Μασκ θα μπορούσαν να επηρεάσουν μια χώρα 84 εκατομμυρίων ανθρώπων, είτε με ψέματα είτε με μισές αλήθειες είτε με τη διατύπωση απόψεων. Αυτό πολύ απλώς δεν ισχύει», προσέθεσε ο κ. Χεμπεστράιτ.

Την ίδια στιγμή, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, έχοντας δεχθεί καταιγισμό επιθέσεων με τον Ίλον Μασκ, μάλιστα, να ζητεί ακόμη και τη φυλάκισή του, τόνιζε πως «αυτοί που διαδίδουν ψέματα και παραπληροφορούν (…) δεν ενδιαφέρονται για τα θύματα, αλλά για τον εαυτό τους».

Λίγες ώρες μετά ο στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ έκανε γκάλοπ με τους τουλάχιστον 211 εκατομμύρια ακόλουθους του στο Χ εάν θα πρέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να απελευθερώσουν τον βρετανικό λαό από την τυραννική κυβέρνηση» Στάρμερ. Το 58.4% έως και αυτή την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές απαντούσε θετικά.

Από τα πυρά Μασκ έχει γλιτώσει ωστόσο η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι. Εκείνος τη στηρίζει δημοσίως για την πολιτική που ακολουθεί η Ρώμη στο μεταναστευτικό και η Μελόνι, από την πλευρά της, τον εκθειάζει ενώ αναμένει το φλερτ μαζί του να της φέρει συμβόλαιο με την SpaceX.

