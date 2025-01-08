Η εθνική κυριαρχία του Παναμά στη διώρυγά του «δεν είναι διαπραγματεύσιμη», δήλωσε χθες Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών του κράτους της κεντρικής Αμερικής, ο Χαβιέρ Μαρτίνες-Ατσά, αντιδρώντας στην απειλή του Ρεπουμπλικάνου εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πως η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να την προσαρτήσει, χωρίς να αποκλείσει τη χρήση βίας για αυτό.
«Ο πρόεδρος Χοσέ Ραούλ Μουλίνο έχει ήδη δηλώσει ότι η εθνική μας κυριαρχία στη διώρυγά μας δεν είναι διαπραγματεύσιμη», τόνισε ο επικεφαλής της παναμαϊκής διπλωματίας, προσθέτοντας πως η παραχώρηση της υποδομής στη χώρα του είναι «αμετάκλητη κατάκτηση».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.