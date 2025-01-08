Η εθνική κυριαρχία του Παναμά στη διώρυγά του «δεν είναι διαπραγματεύσιμη», δήλωσε χθες Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών του κράτους της κεντρικής Αμερικής, ο Χαβιέρ Μαρτίνες-Ατσά, αντιδρώντας στην απειλή του Ρεπουμπλικάνου εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πως η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να την προσαρτήσει, χωρίς να αποκλείσει τη χρήση βίας για αυτό.

«Ο πρόεδρος Χοσέ Ραούλ Μουλίνο έχει ήδη δηλώσει ότι η εθνική μας κυριαρχία στη διώρυγά μας δεν είναι διαπραγματεύσιμη», τόνισε ο επικεφαλής της παναμαϊκής διπλωματίας, προσθέτοντας πως η παραχώρηση της υποδομής στη χώρα του είναι «αμετάκλητη κατάκτηση».

Πηγή: skai.gr

