Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να είναι ουδέτερες και να μην παρεμβαίνουν στις πολιτικές υποθέσεις άλλων χωρών, δήλωσε σήμερα η κυβερνητική εκπρόσωπος της Ισπανίας, αφού ο πρόεδρος-διευθύνων σύμβουλος του Χ, ο Ίλον Μασκ, σχολίασε τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν αλλοδαπούς φυλακισμένους για βιασμό στη χώρα.

Η Πιλάρ Αλεγρία απαντούσε σε ερώτηση σχετική με την αντιπαράθεση του δισεκατομμυριούχου ιδιοκτήτη της πλατφόρμας Χ με Ευρωπαίους ηγέτες, όπως τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

«Πιστεύουμε ότι οι πλατφόρμες αυτές θα πρέπει πάντα να λειτουργούν με απόλυτη ουδετερότητα και, πάνω απ’ όλα, χωρίς παρεμβάσεις», είπε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Την Κυριακή ο Μασκ, που πρόκειται να συμμετάσχει στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ως εξωτερικός σύμβουλος, σχολίασε με ένα επιφώνημα έκπληξης (“Wow”), αναδημοσιεύοντας στην πλατφόρμα του, από τον λογαριασμό Visegrad24, ένα στιγμιότυπο οθόνης με ένα ρεπορτάζ για τις καταδίκες για βιασμό στην Καταλονία. Το άρθρο είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα La Razon στις 27 Σεπτεμβρίου υπό τον τίτλο «Το 91% όσων καταδικάζονται για βιασμό στην Καταλονία είναι αλλοδαποί» και με μεσότιτλο «Οι μετανάστες αποτελούν το 17% του συνολικού πληθυσμού της περιφέρειας».

Τα στοιχεία των καταλανικών αρχών που επικαλέστηκε τότε η εφημερίδα έδειχναν ότι οι 22 από τους 24 ανθρώπους που καταδικάστηκαν για βιασμό στην Καταλονία δεν ήταν Ισπανοί πολίτες.

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης της Καταλονίας δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε ένα αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, η φιλελεύθερη στάση του οποίου απέναντι στη μετανάστευση επικρίνεται με δριμύτητα από το ακροδεξιό κόμμα Vox, απέρριψε οποιαδήποτε συσχέτιση μεταξύ της μετανάστευσης και της εγκληματικότητας, λέγοντας ότι «οι ξένοι δεν είναι ούτε καλύτεροι, ούτε χειρότεροι από τους Ισπανούς».

Από το 2011 και μετά η εγκληματικότητα στην Ισπανία παραμένει σταθερή ή μειώνεται. Το υπουργείο Εσωτερικών, σε μια έκθεσή του τον περασμένο Σεπτέμβριο, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «το φαινόμενο της μετανάστευσης δεν είχε αρνητικές ή σημαντικές επιπτώσεις στην εγκληματικότητα»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

