Η Κάγια Κάλας κατηγορεί τη Ρωσία για υβριδικό πόλεμο κατά της Μολδαβίας με το αέριο

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας κατηγόρησε χθες Τρίτη το βράδυ τη Ρωσία ότι «χρησιμοποιεί το φυσικό αέριο ως όπλο» και πως διεξάγει «υβριδικό πόλεμο» εναντίον της Μολδαβίας, όπου ο αποσχισμένος φιλορωσικός θύλακος της Υπερδνειστερίας δεν εφοδιάζεται πλέον με ρωσικό αέριο από τις αρχές του Ιανουαρίου.

«Η Ρωσία συνεχίζει να χρησιμοποιεί το αέριο ως όπλο και η Μολδαβία είναι για ακόμη μια φορά ο στόχος του υβριδικού πολέμου της», ανέφερε η Ύπατη Εκπρόσωπος μέσω X.

Η κυρία Κάλας συζήτησε τηλεφωνικά με τον μολδαβό πρωθυπουργό Ντόριν Ρετσάν για να επαναβεβαιώσει την «ακλόνητη υποστήριξη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μολδαβία, πρόσθεσε.

«Χάρη στην υποστήριξη της ΕΕ, η Μολδαβία παραμένει ανθεκτική και καλά συνδεδεμένη με τα ευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα», διαβεβαίωσε η κυρία Κάλας.

Η ένταση κλιμακώνεται ανάμεσα στη Ρωσία και τη Μολδαβία, όπου η Υπερδνειστερία φοβάται πως θα πάψει να έχει ηλεκτρισμό μετά τον τερματισμό του εφοδιασμού της με ρωσικό φυσικό αέριο.

Ο ρωσικός κολοσσός Gazprom ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο τη διακοπή των παραδόσεων στη Μολδαβία, εξαιτίας οικονομικής διαφοράς με την πρώην σοβιετική δημοκρατία, πλέον υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η διένεξη για το ύψος της οφειλής στη Gazprom που μένει να ρυθμιστεί —πάνω από 700 εκατ. δολάρια κατά τη Μόσχα, μόλις 9 εκατ. κατά την Τσισινάου— εξώθησε την εταιρεία να κλείσει τη στρόφιγγα από την 1η Ιανουαρίου.

Η υπόλοιπη Μολδαβία προς το παρόν δεν πλήττεται από διακοπές, αλλά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της από τον θερμικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό του Κουτσιουργκάν, που βρίσκεται στην Υπερδνειστερία.

Η ζωτικής σημασίας υποδομή, που παράγει ως και το 80% του ρεύματος που καταναλώνεται στη Μολδαβία, δεν εφοδιάζει πλέον από 1ης Ιανουαρίου παρά μόνο την ίδια την Υπερδνειστερία και στράφηκε στην καύση άνθρακα, τα αποθέματα του οποίου αναμένεται να διαρκέσουν με τους τρέχοντες ρυθμούς ως τα τέλη του Ιανουαρίου, τα μέσα Φεβρουαρίου το πολύ.

«Η Ρωσία δεν έχει παρά μόνο έναν σκοπό: να προκαλέσει αστάθεια και πάνω απ’ όλα να επηρεάσει το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών» που προβλέπεται να διεξαχθούν στη Μολδαβία το φθινόπωρο, κατήγγειλε ο μολδαβός πρωθυπουργός Ρετσάν απευθυνόμενος στον ξένο Τύπο.

Το κλείσιμο της στρόφιγγας την 1η Ιανουαρίου συνέπεσε με τον τερματισμό των παραδόσεων ρωσικού αερίου μέσω Ουκρανίας, απόφαση που πήρε το Κίεβο εξαιτίας του πολέμου που οδεύει να κλείσει τρία χρόνια.

Παρά τον τερματισμό της διαμετακόμισης μέσω του δικτύου αγωγών που περνάει από την Ουκρανία, η Μόσχα θα μπορούσε να «παραδίδει αέριο μέσω του αγωγού αερίου Turkstream, αλλά αρνείται να το κάνει», κατήγγειλε ο πρωθυπουργός Ρετσάν, επικεφαλής φιλοευρωπαϊκής κυβέρνησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.