Οργή και αντιδράσεις έχει προκαλέσει στους οπαδούς της Λίβερπουλ η φημολογία περί ενδιαφέροντος εξαγοράς της ομάδας από τον Ίλον Μασκ. Ωστόσο, οι ιδιοκτήτες της Λίβερπουλ ξεκαθαρίζουν ότι δεν έχουν καμία πρόθεση να πουλήσουν τον σύλλογο - και δεν τους έχει προσεγγίσει ο Ίλον Μασκ.

Σε μια παραδοχή βόμβα, ο πατέρας του δισεκατομμυριούχου της τεχνολογίας ισχυρίστηκε ότι ο γιος του θα ενδιαφερόταν να αγοράσει τους γίγαντες του Merseyside από την Fenway Sports Group.

«Δεν μπορώ να το σχολιάσω αυτό, θα αυξήσουν την τιμή», είπε ο Έρολ Μασκ όταν ρωτήθηκε εάν ο Ίλον ήθελε να προσθέσει τον σύλλογο του Άνφιλντ σε ένα χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει ήδη την Tesla και τον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης X. Αλλά όταν πιέστηκε αν υπήρχε ενδιαφέρον, απάντησε: «Ω, ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το αγοράζει. Θα ήθελε ναι, προφανώς. Οποιοσδήποτε θα ήθελε – το ίδιο θα ήθελα κι εγώ».

Τα σχόλια έγιναν γρήγορα viral, με πολλούς να συζητούν τα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας εξαγοράς από τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου. Ωστόσο, οι γνώστες της Λίβερπουλ έχουν υποβαθμίσει την προοπτική, με την FSG να μην ενδιαφέρεται για μια πώληση και να μην έχει λάβει καμία προσέγγιση από τον 53χρονο δισεκατομμυριούχο.

Τον Μάιο, ο σύλλογος αποτιμήθηκε ως ο τέταρτος πολυτιμότερος στον κόσμο, με 4,3 δισ. λίρες ενώ πέρυσι, η Λίβερπουλ σημείωσε απώλειες μόλις 9 εκατομμυρίων λιρών – δηλαδή ελάχιστες σε σύγκριση με ορισμένους από τους σημαντικότερους αντιπάλους της.

Πηγή: skai.gr

