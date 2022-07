Ένα συγκλονιστικό βίντεο από σύστημα κλειστού κυκλώματος καταγράφει τη στιγμή που ένας εργαζόμενος στο Μανχάταν φέρεται να μαχαίρωσε μέχρι θανάτου έναν πελάτη, αφού ο εξαγριωμένος άνδρας πέρασε γύρω από τον πάγκο και του επιτέθηκε για μια σακούλα πατατάκια!

Ο εργαζόμενος, όπως γράφει η «New York Post», φαίνεται αρχικά να εξυπηρετεί τους πελάτες πίσω από τον πάγκο του καταστήματος όταν ξαφνικά έρχεται αντιμέτωπος με έναν νεότερο άνδρα. Ο πελάτης αρχίζει να φωνάζει στον υπάλληλο του καταστήματος, πριν τον σπρώξει σε ένα ράφι, όπως φαίνεται στο βίντεο.

Manhattan bodega worker charged with murder. Woman who didn't have enough money for her item, went to the car to get her boyfriend, who then came behind the counter to attack the clerk.. Jose Alba, 51, cut the man up, and is being charged with murder. Held on $250,000 bail. #NYC pic.twitter.com/kZ3Ju5yVDq