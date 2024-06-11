Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την αναζήτηση του αντιπροέδρου του Μαλάουι Σάουλος Κλάους Τσιλίμ ο οποίος αγνοείται από χθες όταν το αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε μαζί με άλλους 9 επιβάτες εξαφανίστηκε από τα ραντάρ.
Το αεροσκάφος είναι πιθανόν να συνετρίβη στο δάσος Τσικανγκάουα, αλλά δεν έχει εντοπιστεί ακόμη, δήλωσε υψηλόβαθμος στρατιωτικός αξιωματούχος την Τρίτη.
Ο διοικητής των αμυντικών δυνάμεων του Μαλάουι, Paul Valentino Phiri, πρόσθεσε ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη ωστόσο το πυκνό δάσος και η ομίχλη που επικρατεί στο σημείο δυσκολεύουν το έργο των διασωστών.
