Μαλάουι: Αναζητούν το στρατιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε τον αντιπρόεδρο - Πιθανόν να συνετρίβη στο δάσος

Το αεροσκάφος είναι πιθανόν να συνετρίβη στο δάσος Τσικανγκάουα, αλλά δεν έχει εντοπιστεί ακόμη, δήλωσε υψηλόβαθμος στρατιωτικός αξιωματούχος σήμερα Τρίτη.

Μαλάουι

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την αναζήτηση του αντιπροέδρου του Μαλάουι Σάουλος Κλάους Τσιλίμ ο οποίος αγνοείται από χθες όταν το αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε μαζί με άλλους 9 επιβάτες εξαφανίστηκε από τα ραντάρ.

Το αεροσκάφος είναι πιθανόν να συνετρίβη στο δάσος Τσικανγκάουα, αλλά δεν έχει εντοπιστεί ακόμη, δήλωσε υψηλόβαθμος στρατιωτικός αξιωματούχος την Τρίτη.

Ο διοικητής των αμυντικών δυνάμεων του Μαλάουι, Paul Valentino Phiri, πρόσθεσε ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη ωστόσο το πυκνό δάσος και η ομίχλη που επικρατεί στο σημείο δυσκολεύουν το έργο των διασωστών. 

