Μετα την σαρωτική νίκη του στις ευρωεκλογές, ο ακροδεξιός «Εθνικός Συναγερμός» της Μαρίν Λεπέν – με πρόεδρο τον 28χρονο Ζορντάν Μπαρντελά - είναι το δημοφιλέστερο κόμμα στη Γαλλία ενόψει και των πρόωρων βουλευτικών εκλογών που προκήρυξε ο πρόεδρος Μακρόν, σύμφωνα με δημοσκόπηση της IFOP για λογαριασμό του περιοδικού Paris Match που δημοσιεύτηκε σήμερα.

Ερωτηθέντες ποιο κόμμα θεωρούν πιθανότερο νικητή των εκλογών που θα διεξαχθούν σε δύο γύρους - στις 30 Ιουνίου και στις 7 Ιουλίου- 60% απάντησαν τον "Εθνικό Συναγερμό".

Μάλιστα, 36% των ερωτηθέντων να απαντούν ότι «ελπίζουν να κερδίσει» το κόμμα αυτό.

«Η ισχύς εν τη ενώσει» η βασική αρχή για όλα τα γαλλικά κόμματα ενόψει των εκλογών

«Η ισχύς εν τη ενώσει»: αυτή είναι η βασική αρχή επί της οποίας κινούνται όλα τα γαλλικά κόμματα ενόψει των βουλευτικών εκλογών που αιφνιδίως ανακοίνωσε την Κυριακή ο Μακρόν.

Τόσο στο χώρο της Αριστεράς όσο και στον χώρο της Δεξιάς υπάρχουν από χθες έντονη κινητικότητα και διαβουλεύσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην μεγαλύτερη δυνατή συνεργασία των όμορων ιδεολογικά κομμάτων.

Σε ό,τι αφορά τον χώρο της Αριστεράς οι εκπρόσωποι των τεσσάρων βασικών ρευμάτων της, δηλαδή της Ανυπότακτης Γαλλίας, των Σοσιαλιστών, των Οικολόγων και των Κομμουνιστών, συμφώνησαν αργά χθες, Δευτέρα, το βράδυ στην δημιουργία ενός Λαϊκού Μετώπου, αφήνοντας ωστόσο ασαφές ποιόν ή ποιάν θα προτείνουν για πρωθυπουργό στον πρόεδρο της Δημοκρατίας στην περίπτωση που κερδίσουν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Από την άλλη πλευρά, η ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν ξεκαθάρισε χθες ότι δικός της στόχος είναι η προεδρία της Δημοκρατίας και ότι, αν το κόμμα της κερδίσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, θα προτείνει για πρωθυπουργό τον πρόεδρο του κόμματος και επικεφαλής του ευρωψηφοδελτίου Ζορντάν Μπαρντελά.

Οι Λεπέν και Μπαρντελά συναντήθηκαν χθες με την εκπρόσωπο του άλλου ακροδεξιού γαλλικού κόμματος που κατήλθε στις ευρωεκλογές και εξέλεξε ευρωβουλευτές, την Μάριον Μαρεσάλ. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν, όπως ανακοινώθηκε, το ενδεχόμενο κοινής καθόδου των δύο ακροδεξιών κομμάτων στις βουλευτικές εκλογές. Παράλληλα το κόμμα της Μαρί Λεπέν άφησε να εννοηθεί ότι θα ευνοήσει την εκλογή βουλευτών από τους Ρεπουμπλικανούς στις εκλογικές περιφέρειες που αυτοί ελέγχουν.

Στη Γαλλία υπάρχουν 577 μονοεδρικές περιφέρειες. Βουλευτής εκλέγεται ο νικητής του δεύτερου γύρου της εκλογικής αναμέτρησης, όπου είναι υποψήφιοι είναι μόνο οι δύο πρώτοι του πρώτου γύρου.

Με βάση κάποιες πρώτες δημοσκοπήσεις, η ακροδεξιά παράταξη ενδέχεται να έχει την σχετική, αλλά όχι την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στην Εθνοσυνέλευση που θα προκύψει. Για να αποκτήσει την απόλυτη πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση και πολύ περισσότερο στην Γερουσία, θα πρέπει ενδεχομένως να συνεργαστεί με το Ρεπουμπλικανικό κόμμα, το οποίο ωστόσο δηλώνει πως δεν εξετάζει την προοπτική μιας τέτοιας συνεργασίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.