Αεροσκάφος που μετέφερε τον αντιπρόεδρο του Μαλάουι Σάουλος Τσιλίμα και άλλους 9 επιβάτες αγνοείται, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του προέδρου την οποία επικαλείται το BBC.

«Το αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας του Μαλάουι "εξαφανίστηκε από τα ραντάρ" αφού απογειώθηκε από την πρωτεύουσα της χώρας, Λιλόνγκουε, τη Δευτέρα», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ο πρόεδρος της χώρας διέταξε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αφού αξιωματούχοι της αεροπορίας δεν μπόρεσαν να επικοινωνήσουν με το αεροσκάφος, το οποίο επρόκειτο να προσγειωθεί στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μζούζου, λίγο μετά τις 10:00 τοπική ώρα (13:00 ώρα Ελλάδας).

Αφού ενημερώθηκε για το περιστατικό, ο πρόεδρος του Μαλάουι Λάζαρους Τσακουέρα ακύρωσε την προγραμματισμένη πτήση του για τις Μπαχάμες.

