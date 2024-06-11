Ρωσία - Λευκορωσία άρχισαν το 2ο στάδιο των ασκήσεων των τακτικών πυρηνικών δυνάμεών τους

Ρωσικά και λευκορωσικά στρατεύματα άρχισαν το δεύτερο στάδιο των γυμνασίων των τακτικών πυρηνικών δυνάμεών τους στη Ρωσία, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.
Σύμφωνα με το υπουργείο, τα γυμνάσια έχουν στόχο να εξασφαλισθεί ότι το στρατιωτικό προσωπικό και ο στρατιωτικός εξοπλισμός των δύο χωρών είναι έτοιμοι για να προστατεύσουν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητά τους.
«Στη διάρκεια της άσκησης, θα εξετασθούν ζητήματα κοινής εκπαίδευσης μονάδων των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας για τη χρήση σε μάχη μη στρατηγικών πυρηνικών όπλων», ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας.
Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε τον περασμένο μήνα εντολή στις ένοπλες δυνάμεις να εξασκηθούν στην ανάπτυξη τακτικών πυρηνικών όπλων έπειτα από αυτό που η Μόσχα χαρακτήρισε απειλές από τη Γαλλία, τη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
