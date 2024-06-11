Στις Eυρωεκλογές η Εναλλακτική για τη Γερμανία διασφάλισε πρόσβαση στους νέους μιλώντας τη γλώσσα τους και πηγαίνοντας όπου βρίσκονται: στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) ενίσχυσε στις Ευρωεκλογές 2024τα ποσοστά της σε όλες σχεδόν τις πληθυσμιακές και ηλικιακές ομάδες.

Κατέγραψε μάλιστα τις μεγαλύτερες αυξήσεις μεταξύ των νέων ηλικίας 16 - 24 ετών. Το 16% των νέων ψήφισε την Εναλλακτική για τη Γερμανία, η οποία βρίσκεται στο στόχαστρο της γερμανικής Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος με την υποψία ότι είναι ακροδεξιό κόμμα. Ας σημειωθεί ότι το ποσοστό των νεαρών ψηφοφόρων του AfD αγγίζει σχεδόν το συνολικό ποσοστό που απέσπασαν μεταξύ των νέων τα γερμανικά συντηρητικά κόμματα, Χριστιανοδημοκράτες και Χριστιανοκοινωνιστές.



Παρόλο που το AfD απέχει πολύ από το να διασφαλίσει την πλειοψηφία των νεαρών ψηφοφόρων, η αύξηση του ποσοστού είναι εντυπωσιακή. Στις Ευρωεκλογές του 2019 το ακραίο κόμμα έλαβε μόλις το 5% των νεαρών ψηφοφόρων. Την Κυριακή κατάφερε να τριπλασιάσει το ποσοστό του φθάνοντας το 16%.





Το κόμμα του TikTok





Τα τελευταία χρόνια το AfD έθεσε ως στόχο να πάρει με το μέρος του την νεολαία. Και το πέτυχε με το παραπάνω την περασμένη Κυριακή. Με στοχευμένες καμπάνιες στο TikTok, το Instagram και άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Εναλλακτική για τη Γερμανία βρήκε δίοδο πρόσβασης στους νεαρούς ψηφοφόρους: Τα μηνύματα απευθύνονται στο συναίσθημα, είναι ξεκάθαρα και άμεσα: «Να έχεις αυτοπεποίθηση», «Κοίτα μπροστά», «Μην βλέπεις πορνό», «Πίστεψε στον εαυτό σου». Με αυτά τα συνθήματα, ο αμφιλεγόμενος επικεφαλής του ευρωψηφοδελτίου του AfD Μαξιμίλιαν Κρα, συνέδεσε τα μηνύματά του με απλές πολιτικές θέσεις, όπως πχ: «οι πραγματικοί άνδρες είναι δεξιοί». Στα βίντεό του συνδυάζει εύστοχες ατάκες με χιούμορ καταφέρνοντας έτσι να προσεγγίσει εκατομμύρια ανθρώπους.



Ο Μαξιμίλιαν Κρα είναι ωστόσο πολύ περισσότερα από πολιτικός-ινφλουένσερ του TikTok. Το τελευταίο διάστημα έχει προκαλέσει σημαντικά σκάνδαλα. Ο επικεφαλής υποψήφιος του AfD είναι ύποπτος για χρηματισμό από την Ρωσία. Στενός του συνεργάτης στο Ευρωκοινοβούλιο κατηγορείται μάλιστα για κατασκοπία υπέρ της Κίνας. Και σαν μην έφθαναν αυτά, στην τελική ευθεία των ευρωεκλογών σχετικοποίησε τα εγκλήματα των γερμανικών SS κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Η οργή για τις θέσεις του Μαξιμίλιαμ Κρα ήρθε από κάθε γωνιά της Ευρώπης, ακόμη και από άλλα ακροδεξιά κόμματα.



Οι νέοι ενδιαφέρονται για ειρήνη και όχι για το κλίμα





Ως αποτέλεσμα, η ηγεσία του AfD απαγόρευσε στον Μαξιμίλιαμ Κρα να συμμετάσχει στην προεκλογική εκστρατεία για τις Ευρωεκλογές. Η απόφαση της κομματικής ηγεσίας στοίχισε ενδεχομένως ψήφους στο AfD. Οι νέοι όμως είτε δεν φαίνεται να ενδιαφέρονται για τα σκάνδαλα είτε δεν τα έλαβαν καν υπόψιν.



Τα δημοκρατικά γερμανικά κόμματα δείχνουν σαν μην έχουν κάτι να αντιτάξουν στην στρατηγική του AfD στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όταν ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς παρουσίασε, περισσότερο ή λιγότερο επιτυχημένα, το περιεχόμενο του χαρτοφυλακίου του στο καινούργιο του κανάλι στο ΤikTok έδειχνε να μην αντιλαμβάνεται τον κόσμο του δημοφιλούς μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Σήμερα το AfD έχει πρόσβαση σε τόσους νέους στη Γερμανία όσο όλα τα άλλα κόμματα μαζί: Χριστιανοδημοκράτες, Χριστιανοκοινωνιστές, Σοσιαλδημοκράτες, Πράσινοι, Φιλελεύθεροι και Αριστερά.



Οι επιτυχίες της Εναλλακτικής για τη Γερμανίας στη νέα γενιά σχετίζονται ίσως και με έναν άλλο σημαντικό λόγο. Πριν από πέντε χρόνια το ενδιαφέρον των νέων εστιάζονταν κυρίως στην κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της. Το 2024, το ζήτημα αυτό έχει περάσει στο παρασκήνιο. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ιδρύματος Μπέρτελσμαν τους νέους απασχολεί πρωτίστως η ειρήνη στην Ευρώπη. Η πλειονότητα των νέων ηλικίας 16 έως 25 ετών δήλωσε στην έρευνα ότι η σημαντικότερη αποστολή των πολιτών θα πρέπει να είναι η «διασφάλιση της ειρήνης». Τους τελευταίους μήνες το AfD παρουσιάστηκε στους νέους ως «κόμμα υπέρ της ειρήνης». Και κατάφερε να πείσει εντυπωσιακά πολλούς.



