Ο νέος βασιλιάς της Μαλαισίας, Ιμπραήμ Σουλτάν Ισκαντάρ, ορκίστηκε σήμερα στο εθνικό παλάτι στην Κουάλα Λουμπούρ, «επίσημα και ειλικρινά να είναι πιστός, να κυβερνήσει δίκαια για τη Μαλαισία σύμφωνα με τους νόμους και το Σύνταγμα».

Η τελετή μεταδόθηκε ζωντανά από την τηλεόραση της χώρας ενώ έξω από το παλάτι αγήματα έριχναν κανονιοβολισμούς και παιάνιζαν μπάντες.

Ο 65χρονος δισεκατομμυριούχος Ιμπραήμ Σουλτάν Ισκαντάρ είναι ο σουλτάνος του Τζοχόρ, ένα από τα εννέα παλαιά βασίλεια της Μαλαισιανής ομοσπονδίας, η οποία περιλαμβάνει επίσης τέσσερα κράτη και τρία ομοσπονδιακά εδάφη.

Οι αρχηγοί των κυρίαρχων οικογενειών στα βασίλεια εκλέγουν έναν από αυτούς ως αρχηγό του ομοσπονδιακού κράτους μία φορά κάθε πέντε χρόνια. Αν και οι βασιλιάδες της Μαλαισίας έχουν σε μεγάλο βαθμό τιμητικό ρόλο, τα τελευταία χρόνια ο κατακερματισμός του πολιτικού τοπίου έχει κάνει τις παρεμβάσεις τους απαραίτητες για τον διορισμό του πρωθυπουργού.

Η τελετή στέψης, που αναμένεται να είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή, θα ακολουθήσει σε λίγους μήνες.

Πηγή: skai.gr

