Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν "ζήτησε να επιτραπεί, το ταχύτερο δυνατό, η επιστροφή στη Γαλλία" των έξι Γάλλων υπηκόων που επιβαίνουν σε ένα σκάφος που μετέφερε φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές και ανθρωπιστική βοήθεια, το οποίο αναχαιτίστηκε ανοικτά της Γάζας από τις ισραηλινές αρχές, όπως δήλωσε σήμερα το Ελιζέ.

"Αφότου αποκτήσαμε γνώση του σχεδίου τους, παρά τους κινδύνους για τους οποίους τους είχαμε προειδοποιήσει, ήμασταν σε επαφή με τις ισραηλινές αρχές προκειμένου να αποφευχθεί οποιοδήποτε συμβάν", είπε επίσης ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, σε ανακοίνωση προς τον Τύπο.

"Μετά τη σύλληψη του πλοίου, ζητήσαμε να ασκήσουμε προξενική προστασία" και να "τους επισκεφθούμε" όταν θα έφθαναν στο ισραηλινό έδαφος, "προκειμένου να βεβαιωθούμε για την κατάστασή τους και να διευκολύνουμε την ταχεία επιστροφή τους στη Γαλλία", είπε.

Το ιστιοφόρο στον οποίο επέβαιναν 12 ακτιβιστές από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Βραζιλία, την Τουρκία, τη Σουηδία, την Ισπανία και την Ολλανδία, είχε αναχωρήσει από την Ιταλία την 1η Ιουνίου για να "σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό" της Γάζας, που είναι στα όρια κατάστασης ανθρωπιστικής καταστροφής έπειτα από 20 μήνες πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Η Σουηδέζα ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ και η Γαλλίδα, παλαιστινιακής καταγωγής, ευρωβουλευτής Ριμά Χασάν είναι μεταξύ των επιβαινόντων στο σκάφος.

Στη διάρκεια της νύχτας, ο Συνασπισμός Στολίσκος Ελευθερίας, που είχε ναυλώσει το σκάφος, ανέφερε στο Telegram πως είχε χάσει τη σύνδεση με το ιστιοφόρο που "συνελήφθη", όπως είπε, από τον ισραηλινό στρατό.

"Αν βλέπετε αυτό το βίντεο, (σημαίνει πως) έχουμε συλληφθεί και απαχθεί στα διεθνή ύδατα", δήλωσε η Τούνμπεργκ σε ένα προηχογραφημένο βίντεο του Στολίσκου Ελευθερίας.

Το Ισραήλ δεν διευκρίνισε πού ακριβώς συνελήφθη το ιστιοφόρο.

Εικόνες που μετέδωσε ο Στολίσκος Ελευθερίας δείχνουν τους ακτιβιστές πάνω στο σκάφος με πορτοκαλί σωσίβια, με τα χέρια ψηλά την ώρα της σύλληψης, με ορισμένους να παραδίδουν τα κινητά τους τηλέφωνα σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν λάβει. Λίγο πριν, ορισμένοι πέταξαν το κινητό τηλέφωνο ή το τάμπλετ τους στη θάλασσα.

Αφού είχε φθάσει ανοικτά των αιγυπτιακών ακτών, το Μαντλίν άρχισε να προσεγγίζει τη Γάζα παρά τις προειδοποιήσεις του Ισραήλ, που είχε διατάξει τον στρατό να το σταματήσει.

Το ιστιοφόρο εξετράπη προς το λιμάνι της Ασντόντ στο νότιο Ισραήλ, όχι μακριά από τη Γάζα, όπου επρόκειτο να αποβιβαστούν οι επιβαίνοντες, ανέφερε το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας.

Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει με κανέναν από τους επιβαίνοντες μετά τη σύλληψη του πλοίου.

"Οι επιβαίνοντες προβλέπεται να επιστρέψουν στις χώρες τους", ανέφερε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών , που δημοσιοποίησε φωτογραφίες που δείχνουν διανομή σάντουιτς και νερού στους επιβαίνοντες.

Η ισραηλινή κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε σήμερα την "Γκρέτα Τούνμπεργκ και τους υπόλοιπους ότι προσπάθησαν να στήσουν μια επικοινωνιακή πρόκληση με μοναδικό σκοπό τη δημοσιότητα".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.