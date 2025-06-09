Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η επέμβαση του ισραηλινού στρατού στο πλοίο Madleen, το οποίο είχε ναυλώσει ο συνασπισμός του Στολίσκου Ελευθερίας (Freedom Flotilla Coalition / FFC) και κατευθυνόταν προς τη Λωρίδα της Γάζας μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια, αψηφώντας τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, ισραηλινοί στρατιώτες κατέλαβαν σήμερα το υπό βρετανικής σημαίας ιστιοφόρο Madleen το πλήρωμά του οποίου αποτελούνταν από 12 μέλη, συμπεριλαμβανομένης της ακτιβίστριας Γκρέτα Τούνμπεργκ και της γαλλίδας ευρωβουλευτή Ρίμα Χασάν.

Η στιγμή που οι ισραηλινές δυνάμεις καταλαμβάνουν το πλοίο

Το πλοίο ξεκίνησε από το λιμάνι της Κατάνιας στη Σικελία την 1η Ιουνίου, πλέοντας νοτιοανατολικά μέσω της Μεσογείου Θάλασσας. Ταξίδεψε νότια της Ελλάδας και των ελληνικών νησιών, προτού πλεύσει παράλληλα με τις ακτές της Αιγύπτου.

Το ιστιοφόρο έχει κατεύθυνση προς το λιμάνι Ashdod με ορισμένα τοπικά μέσα να αναφέρουν ότι έχει φτάσει και άλλα να υποστηρίζουν πως δεν είναι γνωστή η τοποθεσία του.

Σε μια δήλωση που δημοσιεύθηκε ο Συνασπισμός του Στόλου της Ελευθερίας (FFC) κατηγόρησε το Ισραήλ ότι «αναχαίτισε βίαια» το Madleen και ότι ενεργεί με «πλήρη ατιμωρησία».

Το παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε το πλήρωμα του Madleen να προστατευτεί. Σε μια ανάρτηση στο X, το υπουργείο – με έδρα τη Δυτική Όχθη – δήλωσε ότι «εκτιμά τις προσπάθειές τους και τις ακραίες κακουχίες και κινδύνους που υπέστησαν στη θάλασσα επιδιώκοντας αυτόν τον ευγενή ανθρωπιστικό στόχο να σταθούν στο πλευρό του λαού μας στη Λωρίδα της Γάζας ». Το Υπουργείο καλεί τη διεθνή κοινότητα και όλες τις χώρες να εισακούσουν το κάλεσμα των διεθνών ακτιβιστών και το ανθρωπιστικό τους μήνυμα.

Rekaman ketika pasukan penjajah malam ini mengepung kapal Madleen, menaikinya, menguasainya dan menculik semua relawan di dalamnya.#BreakingNews #MadleenToGaza #freedomflotillatogaza pic.twitter.com/GC1WZJdOeM — LuLu Basmah (@bundaathira) June 9, 2025

Τουρκία: Το Ισραήλ ότι ενεργεί ως «κράτος της τρομοκρατίας

Η Τουρκία καταδίκασε τη Δευτέρα την κατάσχεση του πλοίου με ανθρωπιστική βοήθεια το οποίο είχε προορισμό τη Γάζα, από το Ισραήλ. Το πλοίο όπως ανέφερε, μετέφερε Τούρκους πολίτες καθώς και την ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ μεταξύ των 12 μελών του πληρώματος, χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή «σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι η επέμβαση απείλησε την ασφάλεια στη θάλασσα και «αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι το Ισραήλ ενεργεί ως τρομοκρατικό κράτος».

Πριν αναχωρήσει από τη Σικελία με το Madleen, η Τούνμπεργκ δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Το κάνουμε αυτό επειδή, ανεξάρτητα από τις πιθανότητες που αντιμετωπίζουμε, πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε. Επειδή τη στιγμή που σταματάμε να προσπαθούμε είναι που χάνουμε την ανθρωπιά μας. Και, όσο επικίνδυνη κι αν είναι αυτή η αποστολή, δεν είναι ούτε κατά διάνοια τόσο επικίνδυνη όσο η σιωπή ολόκληρου του κόσμου μπροστά στη ζωντανή μετάδοση γενοκτονία».

Ιράν: «Πράξη πειρατείας» η αναχαίτιση του Madleen

Την ίδια ώρα, το Ιράν καταδίκασε την αναχαίτιση από το Ισραήλ του Madleen, χαρακτηρίζοντάς την «πράξη πειρατείας», σύμφωνα με το Agence France-Presse.

«Η επίθεση σε αυτόν τον στολίσκο -καθώς έλαβε χώρα σε διεθνή ύδατα - θεωρείται μορφή πειρατείας βάσει του διεθνούς δικαίου», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπακάεϊ, σε συνέντευξη Τύπου στην Τεχεράνη τη Δευτέρα.

Υπ. Εργασίας Ισπανίας: Χρειάζεται μια «σαφής και σταθερή αντίδραση» από την ΕΕ

Η Γιολάντα Ντίαζ, υπουργός Εργασίας της Ισπανίας και μία από τους τρεις αναπληρώτριες πρωθυπουργούς της χώρας, επέκρινε την κατάσχεση του σκάφους από το Ισραήλ και ζήτησε μια «σαφή και σταθερή αντίδραση» από την ΕΕ.

«Καταδικάζω απερίφραστα την κατάσχεση του Madleen, το οποίο μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα», έγραψε στο Bluesky. «Αυτή η παραβίαση του διεθνούς δικαίου απαιτεί σαφή και σταθερή απάντηση από την ΕΕ. Εκφράζω όλη μου την αλληλεγγύη στους εθελοντές που κρατούνται. Ζητούμε την απελευθέρωσή τους το συντομότερο δυνατό. #AllEyesOnMadleen »

Η σοσιαλιστική κυβέρνηση της Ισπανίας υπήρξε ένας από τους πιο ένθερμους Ευρωπαίους επικριτές της ισραηλινής πολιτικής για τον πόλεμο στη Γάζα.

Τον περασμένο μήνα, το Ισραήλ δήλωσε ότι κάλεσε τον Ισπανό πρέσβη για επίσημη επίπληξη, αφού ο πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, χαρακτήρισε το Ισραήλ ως «κράτος γενοκτονίας».

Ισραηλινό ΥΠΕΞ: Το γιοτ των «διασημοτήτων» οδηγείται στο Ισραήλ

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε από την πλευρά του ότι το ιστιοφόρο βρίσκεται υπό ισραηλινό έλεγχο και ότι το γιοτ των «διασημοτήτων» οδηγείται με ασφάλεια στις ακτές του Ισραήλ. «Οι επιβαίνοντες αναμένεται να επιστρέψουν στις πατρίδες τους», υπογραμμίζει.

«Ενώ η Γκρέτα (Τούνμπεργκ) και άλλοι επιχείρησαν να στήσουν μια μιντιακή προβοκάτσια, με μοναδικό σκοπό να κερδίσουν δημοσιότητα – η οποία περιελάμβανε λιγότερη ανθρωπιστική βοήθεια από (όσο χωράει) ένα φορτηγό – περισσότερα από 1.200 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια έχουν εισέλθει στη Γάζα από το Ισραήλ τις τελευταίες δύο εβδομάδες και επιπλέον το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF) έχει διανείμει σχεδόν 11 εκατομμύρια γεύματα απευθείας σε πολίτες της Γάζας», αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

«Υπάρχουν τρόποι για να παραδοθεί (ανθρωπιστική) βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας – δεν περιλαμβάνουν selfies στο Instagram. Η μικρή ποσότητα βοήθειας που βρισκόταν στο γιοτ και δεν καταναλώθηκε από τις “διασημότητες” θα μεταφερθεί στη Γάζα μέσω πραγματικών ανθρωπιστικών οδών», υποστηρίζει. «Το σόου τελείωσε» πρόσθεσε.

Νωρίτερα, η παλαιστινιακής καταγωγής γαλλίδα ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν, η οποία επέβαινε στο σκάφος μαζί με ακτιβιστές – συμπεριλαμβανομένων της Γκρέτα Τούνμπεργκ από τη Σουηδία και του Τιάγκο Άβιλα από τη Βραζιλία – ανέφερε μέσω του λογαριασμού της στην πλατφόρμα Χ πως πέντε ισραηλινά ταχύπλοα είχαν προσεγγίσει το Madleen.

Χθες Κυριακή, ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις να μην επιτρέψουν στο σκάφος που μεταφέρει συμβολική ποσότητα ανθρωπιστικής βοήθειας να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό και να φθάσει στη Γάζα.

«Έδωσα οδηγίες στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) να ενεργήσουν ώστε το Madleen να μην φθάσει στη Γάζα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του. «Στην αντισημίτρια Γκρέτα και στους φίλους της, που διαδίδουν την προπαγάνδα της Χαμάς, λέω ξεκάθαρα: Καλύτερα να γυρίσετε πίσω, γιατί δεν θα φθάσετε στη Γάζα».

Επιπλέον, συνεχάρη τον ισραηλινό στρατό για την «γρήγορη και ασφαλή κατάληψη» του Madleen, ενώ επίσης δήλωσε ότι είχε δώσει εντολή στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις να «δείξουν στους επιβάτες του στολίσκου το βίντεο με τις φρικαλεότητες της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου».

Οι επιβαίνοντες του ιστιοφόρου

Συνολικά 12 άτομα βρίσκονται στο πλοίο από την 1η Ιουνίου που απέπλευσε.

Αναλυτικά τα ονόματα των επιβατών

Γκρέτα Τούνμπεργκ - Σουηδέζα ακτιβίστρια για την κλιματική αλλαγή

Ρίμα Χασάν - Γεννημένη σε καταυλισμό παλαιστινίων προσφύγων στη Συρία, νυν μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Γιασεμίν Ατσάρ - Γερμανίδα ακτιβίστρια που γεννήθηκε και μεγάλωσε από Κούρδους γονείς από την Τουρκία

Τιάγκο Άβιλα - Συντονιστής του Στόλου της Ελευθερίας Βραζιλίας και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Συνασπισμού του Στόλου της Ελευθερίας

Γιάνις Μχαμντί - Δημοσιογράφος και διευθυντής στο Blast, ένα γαλλικό ανεξάρτητο μέσο ενημέρωσης

Ομάρ Φαιάντ - ανταποκριτής του al-Jazeera Mubasher

Σέρτζιο Τορίμπιο - από την ΜΚΟ για τη θαλάσσια προστασία Sea Shepherd

Στο πλοίο βρίσκονται επίσης ο Γάλλος γιατρός και ακτιβιστής Μπαπτίζ Αντρέ, η Τουρκάλα ακτιβίστρια Σουάιμπ Ορντού , ο Ολλανδός φοιτητής μηχανικής Μαρκ βαν Ρεν , η Γαλλίδα πολίτης Ρέβα Βιάρ και ο Πασκάλ Μαουριέρας , ο οποίος έχει συμμετάσχει σε άλλες αποστολές του Στόλου της Ελευθερίας στο παρελθόν.





