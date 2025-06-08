Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς δήλωσε σήμερα ότι έδωσε οδηγίες στον στρατό να ενεργήσει με τρόπο ώστε σκάφος του διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού Συνασπισμός Στολίσκου Ελευθερίας (FFC), που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στους Παλαιστινίους της ρημαγμένης από τον πόλεμο Λωρίδας της Γάζας και στο οποίο επιβαίνουν ακτιβιστές μεταξύ των οποίων η Σουηδέζα οικολόγος Γκρέτα Τούνμπεργκ, να μην φθάσει στη Γάζα.

Το τελευταίο στίγμα του πλοιαρίου:

«Έδωσα οδηγίες στον Τσαχάλ [τον στρατό του Ισραήλ] να ενεργήσει με τρόπο ώστε το Μαντλίν να μην φθάσει στη Γάζα. Στην αντισημίτρια Γκρέτα και στους φίλους της, λέω ξεκάθαρα: γυρίστε πίσω, γιατί δεν θα φθάσετε στη Γάζα», δήλωσε ο Κατς, όπως αναφέρει ανακοίνωση του γραφείου του.

«Το Κράτος του Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό στη Γάζα, πρωταρχικός σκοπός του οποίου είναι να εμποδίσει τη μεταφορά όπλων στη Χαμάς, μια φονική τρομοκρατική οργάνωση που κρατάει τους ομήρους μας και διαπράττει εγκλήματα πολέμου», προσθέτει στην ανακοίνωσή του ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας.

Το αγωνιώδες μήνυμα από μέλος του πληρώματος

Σε μήνυμά του, το οποίο πρόλαβε να ανεβάσει στα social media, μέλος της ΜΚΟ που βρίσκεται στο πλοιάριο, γνωστοποίησε ότι το Ισραήλ ξεκίνησε να αποκόπτει τις επικοινωνίες του σκάφους και ότι έχουν την αίσθηση π ως ετοιμάζουν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του.

«Μπλοκάρουν την επικοινωνία μας με σκοπό να προετοιμαστούν για επίθεση! Παρακαλώ κοινοποιήστε αυτή την πληροφορία και κινητοποιηθείτε για να ασκήσετε πίεση για να σταματήσουν να διαπράττουν έγκλημα πολέμου!, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο πλοιάριο επιβαίνει και η γνωστή νεαρή ακτιβίστρια Greta Thunberg, η οποία έγινε παγκοσμίως γνωστή για τις δράσεις της εναντίον των κυβερνήσεων αναφορικά με την κλιματική αλλαγή και τη διάσωση του περιβάλλοντος και του πλανήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλοιάριο με την ανθρωπιστική βοήθεια πλέει στα 165 μίλια ανοιχτά από τις ακτές της Γάζας.

Δείτε το βίντεο από το μέλος της ΜΚΟ:

Πηγή: skai.gr

