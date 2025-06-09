Ισραήλ: Έφτασε στο λιμάνι του Ασντόντ το ιστιοφόρο Madleen

Το ιστιοφόρο Madleen που δεσμεύτηκε σήμερα το πρωί από τις ισραηλινές αρχές καθώς προσπαθούσε να φθάσει στη Λωρίδα της Γάζας μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια και 12 φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές που επέβαιναν σε αυτό, ανάμεσά τους η Σουηδέζα Γκρέτα Τούνμπεργκ, έφτασε απόψε στο ισραηλινό λιμάνι της Ασντόντ, σύμφωνα με φωτογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Συνοδευόμενο από δύο πλοία του Πολεμικού Ναυτικού του Ισραήλ, το ιστιοφόρο εισήλθε στο λιμάνι της Ασντόντ όταν είχε βραδιάσει, γύρω στις 8.45 (τοπική ώρα), σύμφωνα με τον φωτογράφο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

