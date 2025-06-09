Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι το σχέδιο του ΝΑΤΟ για τεράστια αύξηση των αεροπορικών και αντιπυραυλικών αμυντικών ικανοτήτων του είναι επιθετικό και θα αποβεί εις βάρος των Ευρωπαίων φορολογουμένων που καλούνται να πληρώσουν για την εξουδετέρωση μιας απειλής που δεν υπάρχει.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο οποίος πιέζει τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 3,5% του ΑΕΠ τους και να δεσμεύσουν περαιτέρω 1,5% για δαπάνες που συνδέονται ευρύτερα με την ασφάλεια, αναμένεται να ζητήσει σήμερα στη διάρκεια ομιλίας του από το Λονδίνο την αύξηση κατά 400% των αεροπορικών και αντιπυραυλικών ικανοτήτων της Συμμαχίας.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις αναμενόμενες δηλώσεις του Ρούτε, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους:"(Το ΝΑΤΟ) δεν είναι ένα εργαλείο για να διατηρηθεί η σταθερότητα και η ασφάλεια στην ήπειρο. Είναι ένα εργαλείο που δημιουργήθηκε για αντιπαράθεση και μέχρι τώρα απέκρυπτε τον πραγματικό χαρακτήρα του. Τώρα δείχνει τον πραγματικό χαρακτήρα του".

Ο Πεσκόφ είπε πως εκείνοι που θα υποφέρουν είναι οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι.

"Οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι θα ξοδέψουν τα χρήματά τους για να εξουδετερώσουν μια απειλή που λένε πως έρχεται από τη δική μας χώρα, αλλά δεν είναι τίποτα άλλο εκτός από μια εφήμερη απειλή", είπε ο Πεσκόφ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου είπε επίσης πως η Ρωσία σχεδιάζει να αυξήσει τη συνεργασία με χώρες της Αφρικής μεταξύ άλλων και σε "ευαίσθητους τομείς" όπως η άμυνα και η ασφάλεια.

Η ρωσική μισθοφορική ομάδα Βάγκνερ (Wagner) δήλωσε την περασμένη εβδομάδα πως φεύγει από το Μαλί αφού βοήθησε τη στρατιωτική χούντα εκεί στη μάχη της με ισλαμιστές μαχητές. Όμως το Σώμα της Αφρικής (Africa Corps), μια παραστρατιωτική δύναμη υπό τον έλεγχο του Κρεμλίνου, είπε ότι θα παραμείνει στη δυτικοαφρικανική χώρα.

Απαντώντας σε ερώτηση τι σημαίνει αυτό για τον ρόλο της Ρωσίας στην Αφρική, ο Ντμίτρι Πεσκόφ είπε: "Η ρωσική παρουσία στην Αφρική αυξάνεται. Σκοπεύουμε πραγματικά να αναπτύξουμε συνολικά την αλληλεπίδρασή μας με αφρικανικές χώρες, εστιάζοντας κατά κύριο λόγο σε οικονομική και επενδυτική αλληλεπίδραση.

"Αυτό ανταποκρίνεται επίσης και εκτείνεται σε ευαίσθητους τομείς όπως η άμυνα και η ασφάλεια. Σε αυτό τον τομέα, η Ρωσία θα συνεχίσει επίσης την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία με αφρικανικά κράτη".

Η Δύση παρακολουθεί με ανησυχία τον αυξανόμενο ρόλο της Ρωσίας σε τμήματα της ηπείρου, μεταξύ των οποίων σε χώρες όπως το Μαλί, η Κεντροαφρικανικη Δημοκρατία και η Ισημερινή Γουινέα, που γίνεται σε βάρος της Γαλλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το Africa Corps της Ρωσίας δημιουργήθηκε με την υποστήριξη του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας. Ο ιδρυτής της Βάγκνερ Γεβγκένι Πριγκόζιν και ο διοικητής Ντμίτρι Ουτκίν ηγήθηκαν μιας αποτυχημένης ανταρσίας κατά της ηγεσίας του ρωσικού στρατού τον Ιούνιο του 2023 και σκοτώθηκαν δύο μήνες αργότερα σε αεροπορικό δυστύχημα.

Περίπου το 70-80% του Africa Corps αποτελείται από πρώην μέλη της Βάγκνερ, σύμφωνα με πολλά τσατ στο Telegram που χρησιμοποιούν Ρώσοι μισθοφόροι και έχει δει το Ρόιτερς.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ακόμη πως η Ρωσία εξακολουθεί να είναι έτοιμη να τιμήσει τις συμφωνίες με την Ουκρανία για μια νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων και επαναπατρισμό των σορών στρατιωτών παρά την αποτυχία όπως είπε του Κιέβου μέχρι τώρα να τιμήσει τη δική του πλευρά της συμφωνίας.

Η Ρωσία κατηγόρησε προχθές, Σάββατο, την Ουκρανία ότι ανέβαλε επ΄αόριστον τις ανταλλαγές, κάτι που διέψευσε το Κίεβο.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ επανέλαβε σήμερα τις ρωσικές κατηγορίες εναντίον της Ουκρανίας.

"Είδαμε και ακούσαμε εκατό διαφορετικές προφάσεις, δικαιολογίες και πάει λέγοντας, αλλά είναι δύσκολο να τις θεωρήσουμε αξιόπιστες", είπε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

"Η ρωσική πλευρά παραμένει έτοιμη να εφαρμόσει τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στην Κωνσταντινούπολη", δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

